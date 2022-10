La Juventus sarebbe già proiettata sul Calciomercato di gennaio per provare a migliorare sensibilmente la classifica in campionato. In difesa il club torinese potrebbe ingaggiare un centrale e un terzino. Piacerebbero in particolare Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti elementi in scadenza di contratto a giugno coi rispettivi club.

I bianconeri valutano però rinforzi anche per il settore avanzato, in attesa di capire se il problema alla pubalgia per Vlahovic possa essere superato in poco tempo. Fra l'altro il giocatore è parte integrante della nazionale serba, che sarà impegnata nel mondiale in Qatar fra novembre e dicembre.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato intanto la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Memphis Depay, attualmente una "riserva" nel Barcellona e vicino alla scadenza del proprio contratto.

Depay potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe provare ad acquistare Memphis Depay. L'arrivo dell'olandese potrebbe definirsi già a gennaio se il giocatore dovesse decidere di non rinnovare con il Barcellona il contratto che va in scadenza a giugno. Molto dipenderà anche dalle richieste d'ingaggio del giocatore, che attualmente guadagna 5 milioni di euro netti a stagione.

In questa stagione ha giocato finora una gara di Champions League e due nel campionato spagnolo, segnando anche un gol.

Nonostante non stia giocando molto nel Barcellona, la sua presenza al mondiale con la nazionale olandese dovrebbe essere confermata, in quanto è considerato un giocatore molto importante da Van Gaal.

Depay potrebbe essere molto utile alla Juventus perché può giocare non solo come punta centrale ma anche a supporto della stessa.

Garantirebbe non solo gol ma anche assist grazie ad una tecnica importante.

La carriera professionale di Depay

Cresciuto nel Psv Eindhoven, Memphis Depay ha giocato anche nel Manchester United, ma le sue migliori stagioni sono state quelle con il Lione, dove è stato anche capitano.

L'attaccante era andato in scadenza di contratto con la società francese nell'estate 2021 e - secondo alcune indiscrezioni dell'epoca - avrebbe potuto approdare alla Juventus a parametro zero. Alla fine decise di accettare l'offerta del Barcellona, dove però i successivi arrivi di Lewandowski e Raphina lo hanno portato spesso ad accomodarsi in panchina.