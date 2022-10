Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per completare e rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, così da continuare il percorso di crescita sia in Italia che in Europa.

Milan, idea Sportiello come vice Maignan

L'infortunio di Mike Maignan che dovrebbe ritornare nel 2023 ha aperto una crepa nella rosa rossonera. Infatti, nonostante le buone prestazioni di Tatarusanu, il Diavolo sarebbe alla ricerca di un nuovo portiere da poter acquistare nella prossima finestra estiva di mercato, così da poter sostituire l'estremo difensore francese in caso di infortunio.

Tra i profili seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Marco Sportiello, portiere dell'Atalanta che offre ampie garanzie ed ottime prestazioni. Con l'infortunio di Juan Musso, l'estremo difensore italiano ha potuto ritagliarsi uno spazio importante nell'Atalanta di Gasperini ed ha confermato ciò che di buono ha fatto anche con la maglia della Fiorentina. Il Milan starebbe valutando tale profilo e potrebbe effettuare un'offerta per accaparrarsi le prestazioni del portiere del club bergamasco.

Oltre Sportiello, i rossoneri tengono d'occhio anche la candidatura di Pietro Terracciano, ormai titolare della Fiorentina. L'operazione sembrerebbe più complicata visto il possibile rinnovo del portiere con il club di Rocco Commisso.

Milan, poco minutaggio per i nuovi acquisti: da De Ketelare ad Adli

In questa prima parte di stagione, Stefano Pioli ha effettuato poche rotazioni affidandosi ai suoi fedelissimi che hanno conquistato il Tricolore nella passata stagione.

Molto è dipeso dai tanti infortuni ma anche dalle poche risposte che il tecnico rossonero ha ricevuto dagli acquisti del mercato estivo.

Il primo è Charles De Ketelare, arrivato per una cifra complessiva di 35 milioni di euro dal Brugge. Il gioiello belga ha offerto poche prestazioni e non è riuscito ad esprimere tutto il suo talento in questa prima parte di stagione, tanto che Pioli sta utilizzando Brahim Diaz con maggiore continuità. Nelle prossime parte, De Ketelare dovrà ritagliarsi uno spazio importante per essere protagonista con la maglia rossonera.

Se lo spazio per De Ketelare c'è stato, pochi sono stati i minuti per gli altri acquisti: da Vranckx arrivato dal Wolfsburg in prestito oneroso che ha raccolto solo 30 minuti, passando per Sergino Dest che nonostante l'infortunio di Calabria non riesce a giocare con continuità, fino ad arrivare ad Adli che dopo un ottimo pre-campionato è finito nel dimenticatoio.

Pioli dovrà sfruttare la profondità della rosa per continuare il percorso in Champions e provare a confermarsi in Italia.