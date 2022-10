Mercoledì 5 ottobre alle ore 21:00 si giocherà Juventus-Maccabi Haifa, gara valida per la 3^ giornata del gruppo H di Champions League 22/23. La Vecchia Signora, nel turno precedente, ha subito una sconfitta casalinga per 2-1 ad opera del Benfica di Schmidt: Milik sblocca il risultato al 4' e le aquile ribaltano il punteggio con Joao Mario (penalty) e Neres. La Locomotiva verde, invece, ha perso la gara tra le mura amiche contro il Paris Saint-Germain di Galtier per 3-1: in rete Messi, Mbappè e Neymar per i parigini a cui ha inutilmente replicato Chery per la squadra israeliana.

Statistiche: gli ultimi due incontri tra Juventus e Maccabi Haifa nel massimo campionato europeo (avvenuti il 21 ottobre e il 3 novembre 2009) hanno visto i bianconeri spuntarla per 1-0.

Juventus, Allegri punta su Di Maria in attacco

Mister Allegri e la sua Juventus, a seguito delle due sconfitte rimediate in altrettante gare disputate, non potranno più concedersi passi falsi, così da rimanere aggrappati alla flebile speranza di approdare agli ottavi di finale della competizione. Per battere i Verdi, il tecnico toscano potrebbe puntare sul classico 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Quartetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Bonucci e Bremer in mezzo, mentre Alex Sandro si piazzerà a sinistra e De Sciglio a destra.

Cerniera di centrocampo che sarà formata, c'è da scommetterci, da Rabiot e Cuadrado che agiranno come esterni, nel frattempo a far da scudo in mezzo ci saranno Paredes e Locatelli. Tandem offensivo della Vecchia Signora che sarà presumibilmente affidato all'inedita coppia Di Maria-Vlahovic. Non saranno dell'incontro Akè, Pogba, Chiesa e Kaio Jorge causa infortunio.

Maccabi Haifa, out Podgoreanu

Barak Bakhar e il suo Maccabi Haifa affronteranno la Juventus senza poter contare sulle prestazioni dell'attaccante Podgoreanu. Per impensierire la squadra piemontese, il tecnico israeliano potrebbe puntare sullo spregiudicato 4-3-3, con Cohen in porta. Difesa a quattro che sarà, con ogni probabilità, formata da Goldberg e Batubinsika al centro del reparto, mentre Conrud e Sundgren agiranno ai lati.

I titolari del centrocampo, invece, dovrebbero essere Abu Fani, Chery e Lavi. Il tridente offensivo del Maccabi Haifa, in ultimo, avrà buone chance di avere come interpreti iniziali Pierrot, Hatzili e Aziza.

Le probabili formazioni di Juventus-Maccabi Haifa:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, Bremer, De Sciglio, Rabiot, Paredes, Locatelli, Cuadrado, Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Maccabi Haifa (4-3-3): Cohen, Conrud, Goldberg, Batubinsika, Sundgren, Abu Fani, Lavi, Chery, Pierrot, Hatzili, Aziza. Allenatore: Barak Bakhar.