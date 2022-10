La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente calciomercato estivo. Sono state tante le cessioni che hanno evidentemente agevolato diversi acquisti. Sono partiti Giorgio Chiellini, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, il centrale ha rescisso il suo contratto per fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano ai Los Angeles Fc, gli altri due sono andati in scadenza di contratto, il primo ai Toronto ed il secondo alla Roma. A questi bisogna aggiungere Matthijs de Ligt, approdato al Bayern Monaco, e Alvaro Morata, ritornato all'Atletico Madrid dopo il prestito di due stagioni alla società bianconera.

Negli ultimi giorni di mercato sono partiti in prestito con diritto di riscatto Arthur Melo e Denis Zakaria, approdati rispettivamente al Liverpool e al Chelsea. Per quanto riguarda gli arrivi c'era molta attesa per Pogba e Di Maria, il primo però è stato condizionato da un problema al menisco e rientrerà ad inizio novembre, il secondo invece da diversi infortuni muscolari. Dei nuovi arrivi quello che ha inciso di più è stato Bremer, anche perché ha garantito un prestazioni importanti.

Lo ha recentemente dichiarato Giovanni Guardalà, che ha sottolineato come il mercato della Juventus non abbia inciso come avrebbe dovuto. Ha elogiato l'acquisto di Bremer ma anche quello di Milik, che però è stato condizionato da alcuni infortuni muscolari.

'Il mercato non ha inciso, solo Bremer giocato con continuità e discreto rendimento. Dagli altri non c’è stato un grande apporto. Milik, colpo dell’ultimo minuto, ha dato risposte convincenti, ma va gestito per qualche problema muscolare'.

Queste le dichiarazioni di Giovanni Guardalà in riferimento al mercato della Juventus. Secondo il giornalista sportivo non ha inciso come avrebbe dovuto soprattutto in considerazione dei grandi acquisti fatti dalla società bianconera. Ci riferiamo a Paul Pogba e Angel Di Maria, entrambi condizionati da infortuni, sono arrivati poi Kostic, Bremer e Milik.

Il brasiliano secondo il giornalista sportivo è quello che ha avuto un rendimento discreto, così come Milik, che ha avuto prestazioni importanti ma che è stato condizionato da infortuni muscolari. Di conseguenza non sarebbe un mercato efficace quello della società bianconera, a confermare questo anche l'inizio di stagione della squadra, 10 punti di distanza in campionato dal primo posto del Napoli, ed eliminazione vicina dalla Champions League.

La Juventus potrebbe fare diversi acquisti a gennaio, si parla di un centrale di sinistra e di un terzino anche in considerazione del fatto che Allegri potrebbe anche affidarsi alla difesa a tre. Per questo potrebbe arrivare un centrale di piede sinistro come Evan N'Dicka, come terzini invece con la possibile partenza a parametro zero di Alex Sandro a giugno si valutano Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti giocatori in scadenza di contratto a fine stagione e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso.