La Juventus potrebbe utilizzare poi la pausa per il mondiale per lavorare sul mercato. Una delle principali esigenze apre essere quella di rinforzare la difesa.

La società bianconera starebbe pensando a diversi giocatori nel ruolo di centrale, in particolar modo abili a giocare col piede sinistro. A tal riguardo piace Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso già a gennaio.

Le ultime indiscrezioni di mercato confermano però anche una possibile offerta della società bianconera per Strahinja Pavlovic giocatore del Salisburgo.

Si tratta di un nazionale serbo (come Kostic e Vlahovic), cresciuto nel Partizan Belgrado: a 21 anni sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro. Ha il contratto in scadenza a giugno 2027 e una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Il "problema" è che è extracomunitario, di conseguenza dovrebbe partire uno fra Weston McKennie e Arthur Melo per poterlo acquistare già nel mercato di gennaio.

Possibile rinforzo per la difesa Pavlovic: è valutato circa 20 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando all'acquisto di un centrale di difesa. Piacerebbe molto Strahinja Pavlovic, classe 2001 del Salisburgo.

In questo inizio di stagione sta dimostrando tutta la sua qualità e sta avendo un buon rendimento, anche in Champions League.

Guadagna circa 700 mila euro a stagione, ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Piace anche per questo in quanto non andrebbe ad appesantire il monte ingaggi, oltre al fatto che rappresenterebbe un rinforzo per il presente e per il futuro.

In questo inizio di stagione ha disputato 14 match con il Salisburgo fra campionato austriaco, coppa d'Austria e Champions League segnando anche due gol e fornendo 2 assist.

Nonostante abbia solo 21 anni ha già disputato 20 presenze con la nazionale maggiore serba, segnando anche un gol.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo, in particolare starebbe valutando soprattutto i giocatori in scadenza a giugno. Due su tutti sarebbero Youri Tielemans del Leicester e Ilkay Gundogan del Manchester City, oltre che N'Golo Kanté del Chelsea. L'eventuale arrivo di un centrocampista si concretizzerebbe comunque solo con una cessione nel reparto. Potrebbe essere McKennie a lasciare Torino, se non a gennaio, a giugno.