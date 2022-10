La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. Le sconfitte contro il Milan e il Maccabi Haifa hanno pesato molto a tal punto che il presidente Andrea Agnelli nel post match di Champions League ha parlato di vergogna in riferimento alla prestazione della squadra. Tante le critiche che hanno riguardato il tecnico Massimiliano Allegri anche se Agnelli lo ha voluto confermare. Molto dipenderà dai match da qui a novembre. Se la Juventus non dovesse garantire una classifica migliore potrebbe esserci l'esonero. Come dicevamo, fra i più criticati dai tifosi bianconeri troviamo sicuramente Massimiliano Allegri ma non è l'unico.

Negli ultimi giorni diversi sostenitori hanno voluto lanciare l'hashtag #AgnelliOut in riferimento al fatto che il presidente nelle ultime stagioni avrebbe fatto delle scelte non ideale per la società bianconera. Quella più criticata è l'ingaggio di Massimiliano Allegri nel 2021, un ritorno che non ha portato prestazioni migliori oltre al fatto che la scorsa stagione la Juventus dopo diverse stagioni ha chiuso senza vincere nessuna competizione. Una situazione difficile appesantita anche dalla critica dei sostenitori bianconeri, alcuni dei quali hanno definito una delusione il presidente della società bianconera.

I tifosi della Juventus rilanciano l'hashtag #AgnelliOut

'Qui solo per dire che forse il fatto che i calciatori non abbiano senso di appartenenza è una cosa positiva: non sentono di appartenere a questo schifo, ad una Juventus che non esiste che è stata demolita'.

Questo uno dei post lanciati da una tifosa della Juventus in riferimento ad una gestione societaria non ideale. Diverse decisioni del presidente Agnelli non sono state gradite dai sostenitori bianconeri, su tutte il ritorno di Allegri nel 2021. Anche il mercato della Juventus è stato criticato, oltre al fatto che mancherebbe un direttore sportivo.

Non è un caso che si parli di un possibile ingaggio a giugno di Cristiano Giuntoli, dirigente del Napoli. L'hashtag #AgnelliOut segue quello #AllegriOut delle ultime settimane, con tanti tifosi che vorrebbero l'addio anche del presidente della Juventus. C'è anche chi è nostalgico e rimpiange Giorgio Chiellini, approdato nel campionato americano nel recente Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha dato fiducia a Massimiliano Allegri. La conferma è arrivata dalle dichiarazioni di Andrea Agnelli nel post match di Maccabi Haifa. Molto dipenderà dalle prestazioni della squadra in questi giorni. Se dovesse esserci l'esonero si valuta una promozione dalla Primavera bianconera di Paolo Montero in attesa di un nuovo tecnico con esperienza internazionale dalla stagione 2023-2024. I preferiti sono Zidane, Tuchel, Conte e Gasperini, il pugliese va in scadenza di contratto a giugno.