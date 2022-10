La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà recuperare punti in campionato e vincere i quattro match di Champions League se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale. L'inizio nella massima competizione europea non è stata ideale, due sconfitte pesanti contro il Paris Saint Germain e Benfica hanno confermato le problematiche nell'impostazione di gioco della squadra bianconera che, però, dopo la pausa per le nazionali, sembra aver ritrovato motivazione. Ottima la vittoria contro il Bologna, merito anche di un settore avanzato in forma ideale.

La società bianconera potrebbe utilizzare la pausa del mondiale anche per lavorare in previsione del mercato di gennaio ma anche per quello di giugno. I rinforzi potrebbero riguardare non solo i giocatori ma anche la società bianconera. A tal riguardo, le ultime notizie di mercato confermano come la Juventus valuti un innesto nella dirigenza per integrare Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene. Potrebbe arrivare un direttore sportivo: fra i nomi valutati dalla società bianconera ci sarebbero Cristiano Giuntoli del Napoli, in scadenza di contratto a giugno 2024, e Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio piacerebbe soprattutto al vicepresidente della società bianconera Pavel Nedved, come ha sottolineato, di recente, il giornalista sportivo Enrico de Lellis.

Il vicepresidente della Juventus Nedved vorrebbe Tare come direttore sportivo

'Tare è molto stimato da Pavel Nedved, anche di più rispetto a Giuntoli, è lui l’altro nome sul taccuino dei bianconeri. Va tenuto nella lista quindi'. Queste le dichiarazioni di Enrico De Lellis. Il giornalista sportivo ha aggiunto, però, che la Juventus valuta anche Cristiano Giuntoli anche perché il direttore sportivo del Napoli è in scadenza di contratto a giugno 2024.

Sia il dirigente della Lazio che quello del Napoli hanno dimostrato, nelle ultime stagioni, di saper lavorare bene senza investire somme importanti sul mercato. Soprattutto la società campana è riuscita a pescare molto bene acquistando giocatori importanti a prezzo agevolato. Attualmente il Napoli è primo in classifica in campionato con 20 punti e primo anche nel girone di Champions League con 9 punti, più 3 sul Liverpool secondo e più 6 sull'Ajax terzo, sconfitto di recente 6 a 1 ad Amsterdam grazie a 2 gol di Raspadori, uno di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Zielinski e Simeone.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato di gennaio in cui potrebbe rinforzarsi con l'acquisto di un centrale di sinistra e di un terzino. Si valutano soprattutto i giocatori a scadenza di contratto a giugno. I preferiti sono Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini, valutati tutti circa 10 milioni di euro proprio perché hanno il contratto in scadenza a fine stagione.