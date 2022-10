La Juventus in queste ore si trova in ritiro per preparare la gara contro l'Empoli. Massimiliano Allegri per questa partita è orientato a confermare il 3-5-2, ma cambierà qualche interprete. Infatti, qualche cambio è dettato dagli infortuni, mentre altre novità saranno figlie delle classifiche rotazioni. Le rotazioni coinvolgeranno tutti i reparti a cominciare dal centrocampo dove ci potrebbe avere un turno di riposo per Weston McKennie. L'americano sarà sostituito da Leandro Paredes. Anche se ovviamente l'argentino non giocherà come mezzala ma nella sua posizione di regista.

Ad occupare di fatto il posto di Weston McKennie sarà Manuel Locatelli. Il numero 5 della Juventus lascerà la cabina di regia a Leandro Paredes e lui si sposterà in posizione di mezzala destra.

La Juventus potrebbe fare un po' di turnover

La Juventus nel match contro l'Empoli presenterà alcune novità di formazione. In particolare Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Bremer e per questo motivo come centrale di difesa si affiderà a Leonardo Bonucci. Come braccetti della retroguardia a tre ci saranno Daniele Rugani e Alex Sandro. Infatti, Danilo dovrebbe godere di un turno di riposo visto che è reduce da diverse partite. Anche a centrocampo ci saranno delle novità: infatti, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a far riposare Weston McKennie.

Il riposo dell'americano comporterà l'inserimento di Leandro Paredes con qualche spostamento a livello tattico. Manuel Locatelli lascerà la regia all'argentino per prendere di fatto la posizione di Weston McKennie. Sulle fasce, invece, verranno confermati Juan Cuadrado e Filip Kostic anche perché non ci sono alternative.

Novità anche in attacco

La Juventus nelle ultime partite ha rilanciato Moise Kean: il numero 18 juventino ha giocato da titolare nel derby. Adesso l'attaccante classe 2000 si starebbe giocando una maglia da titolare con Arek Milik. Solo uno dei due avrà l'occasione di giocare al fianco dell'inamovibile Dusan Vlahovic. Al momento il favorito per giocare con DV9 sembra essere Milik.

Mentre Moise Kean potrebbe partire dalla panchina. Il dubbio, però, verrà risolto solo nelle prossime ore. Per la gara contro l'Empoli mancheranno ancora Angel Di Maria, Federico Chiesa, Paul Pogba, Bremer e Mattia De Sciglio. Per quanto riguarda il numero 7 juventino e il francese il rientro si sta avvicinando e per loro è scattato il countdown per il ritorno in campo.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.