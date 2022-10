L'Inter ha intenzione di rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi e starebbe individuando dei profili che potrebbero essere congeniali al progetto. I nomi delle ultime ore sarebbero quelli di Mouctar Diakhaby del Valencia e Tanguy-Austin Nianzou Kouassi, entrambi visionati in prima persona da Piero Ausilio. Piacerebbe anche Martinez Quarta della Fiorentina che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. Discorsi intensi anche per il centrocampo poiché Roberto Gagliardini potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023.

Per il futuro piacerebbero Miguel Crespo, centrocampista portoghese di proprietà del Fenerbahce, e Marcel Kalemba del Mainz. La suggestione deriva dall'Inghilterra, sponda Manchester United. Si tratta di Cristiano Ronaldo che è stato messo fuori rosa dopo essere andato negli spogliatoi prima della fine della partita nella gara vinta contro il Tottenham.

Tanti nomi per la difesa

La società nerazzurra vorrebbe rinnovare il contratto di Milan Skriniar, ma starebbe sondando comunque dei profili simili qualora la trattativa non dovesse andare a buon fine. Marotta potrebbe proporre Martinez Quarta della Fiorentina che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e il contratto in scadenza nel 2025.

Sarebbe un profilo gradito perché conosce molto bene il calcio italiano. L'occasione sarebbe, invece, Diakhaby del Valencia che potrebbe essere ingaggiato a prezzo di saldo già a gennaio o addirittura a parametro zero a fine stagione poiché non ha ancora rinnovato con il Valencia. Più difficile arrivare a Kouassi che, sebbene piaccia molto per le qualità difensive, non dovrebbe lasciare facilmente gli andalusi visto che è arrivato soltanto nello scorso agosto.

Gagliardini potrebbe non rinnovare

I dirigenti meneghini avrebbero intenzione di potenziare anche il centrocampo. Potrebbe essere subito sostituito Roberto Gagliardini che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. Per il futuro piacerebbero Kalemba del Mainz, che non dovrebbe prolungare il suo contratto con i tedeschi, e Crespo del Fenerbahce.

Quest'ultimo avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e sarebbe sondato dall'Atletico Madrid. L'Inter lo osserva perché possiede caratteristiche molto simili a Nicolò Barella. Le trattative potrebbero partire già a gennaio.

Cristiano Ronaldo in orbita Inter

Nel mercato invernale potrebbe essere proposto Cristiano Ronaldo. Il portoghese è stato messo fuori rosa e potrebbe rescindere consensualmente il contratto. Il suo procuratore Jorge Mendes potrebbe proporlo anche all'Inter che sarebbe disposta a prendere in considerazione l'offerta ma l'ingaggio del calciatore resta comunque fuori portata. L'operazione potrebbe trovare maggiori conferme soprattutto se Joaquin Correa dovesse essere venduto tra qualche mese perché non ha convinto lo staff tecnico. Sulle sue tracce ci sarebbero Newcastle e Siviglia.