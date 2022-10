Fra i giocatori della Juventus che hanno reso maggiormente in questo inizio di stagione c'è Arkadiusz Milik, il centravanti è arrivato a fine estate dall'Olympique Marsiglia in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Un rinforzo che si sta rivelando molto importante, non solo per i gol, ma anche perché per la sua capacità di andare spesso incontro ai centrocampisti e di gestire bene il pallone. In questo inizio di stagione ha segnato finora quattro gol.

Di recente l'attaccante è stato intervistato da L'Equipe, rivelando anche un retroscena di mercato in merito alla possibilità che aveva avuto di approdare nella società bianconera qualche stagione fa.

Come dichiarato da Milik la Juventus era interessata a lui già quando era al Napoli, ma alla fine il giocatore era rimasto nella società campana, prima del trasferimento all'Olympique Marsiglia a gennaio 2021.

Milik ha aggiunto di avere diversi obiettivi che vuole raggiungere con la società bianconera.

Milik parla del suo approdo alla Juventus

"Ho giocato quattro anni al Napoli e questo mi ha aiutato nei primi passi qui. Parlo bene l'italiano e questo è un vantaggio importante. La Juventus mi inseguiva sin da quando ero a Napoli, ma allora non fu possibile trovare l’incastro. Siamo felici di esserci ritrovati oggi", sono queste le dichiarazioni di Arkadiusz Milik.

Il giocatore ha poi sottolineato: "La Juve è un vecchio sogno, ma soprattutto un punto di partenza.

Mi sono definito degli obiettivi che voglio raggiungere". Milik ha deciso di non rivelarli, intanto ha aggiunto che la squadra bianconera cercherà di migliorare la classifica in campionato, considerando che attualmente è a -10 punti di ritardo dal Napoli, primo in Serie A.

Secondo il giocatore ci sono ancora abbastanza partire per poter ribaltare l'inizio non ideale della squadra bianconera e recuperare punti rispetto al primo posto in classifica.

Le partite di Serie A fino alla pausa mondiale

La Juventus dovrà cercare di vincere le partite rimaste da qui fino alla pausa mondiale se vorrà cercare di recuperare punti rispetto alle squadre che la precedono nella classifica di Serie A.

Le partite contro Lecce, Inter, Verona e Lazio diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera per il prosieguo del campionato.

Successivamente la società torinese di concentrerà anche sul Calciomercato invernale, per rinforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.