La Juventus, in queste ore, sta cercando di archiviare la sconfitta col Milan per concentrarsi sulla sfida di Champions League di martedì 11 ottobre contro il Maccabi Haifa. In casa bianconera si sta pensando soprattutto a risolvere i problemi palesati a San Siro.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, in questa fase non sarebbe in programma un ritiro anticipato. Del resto, lunedì 10 ottobre per la Juventus sarà già vigilia di Champions League. La squadra si allenerà al mattino al JTC, poi ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri e quindi la partenza per l'Israele.

La gara contro il Maccabi Haifa per la compagine torinese è di fondamentale importanza perché una vittoria consentirebbe a Bonucci e compagni di restare in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Si deve pensare al campo

Ormai per la Juventus sembra essere finito il tempo degli alibi, e adesso conta soltanto invertire la rotta. La società si aspetta un cambio di marcia già a partire da martedì 11 ottobre quando la squadra, contro il Maccabi Haifa, dovrà dare delle risposte sul campo. In particolare, spetta a Massimiliano Allegri risolvere almeno una parte dei problemi emersi nella sfida con il Milan.

Una delle soluzioni può essere il ritorno di Angel Di Maria. El Fideo non ha giocato contro il Milan perché squalificato.

A questo punto, ci si chiede se l'esterno offensivo argentino giocherà in attacco accanto ad uno tra Arek Milik o Dusan Vlahovic, oppure se Allegri preferirà puntare sul tridente.

Inoltre sono da valutare le condizioni di Milik, visto che nella gara interna con il Maccabi Haifa non ha giocato perché non era al meglio. Contro il Milan, il centravanti polacco ha avuto una maglia da titolare, dunque non è da escludere che possa riposare in Champions League, per poi tornare in campo dal primo minuto il 15 ottobre in occasione del derby della Mole con il Torino.

Probabilmente martedì 11 ottobre ci sarà qualche cambio pure in difesa e a centrocampo. In mezzo al campo, ad esempio, dovrebbe tornare Leandro Paredes. In ogni caso, dopo l'allenamento del 10 ottobre si potrà avere qualche indicazione in più.

Le critiche di Tardelli

Marco Tardelli ha parlato a Rai Sport del momento complicato che sta attraversando la Juventus: "Non c'è più tempo.

Io mi meraviglio anche di una società che non parla e di una comunicazione sbagliata anche dello stesso Allegri".

In merito all'allenatore toscano, l'ex centrocampista ha affermato: "Ha dato le colpe ai giocatori che pur le hanno". Tardelli ha poi sottolineato di avere il sospetto che i giocatori non seguano più il tecnico: "Ho la sensazione che questo gruppo non crede in Allegri; se questo è vero non si può più andare avanti".