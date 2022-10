La Juventus è attesa da settimane importanti per quanto riguarda il calcio giocato che ci diranno anche quale sarà il futuro professionale di Massimiliano Allegri, ritornato in discussione dopo la bruciante sconfitta contro il Milan. Molto dipenderà dai match contro il Maccabi Haifa e contro il Torino, anche se diversi giornali sportivi confermano la possibilità di un esonero in caso di sconfitta o pareggio contro la squadra israeliana. Da valutare il futuro professionale anche di diversi giocatori bianconeri, in particolar modo quelli in scadenza di contratto.

Fra questi spiccano Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Per il brasiliano e il colombiano le possibilità di un prolungamento di contratto non sono concrete; per quanto riguarda l'argentino, invece, molto dipenderà dalla sua volontà di rimanere in Italia o eventualmente di chiudere la sua carriera professionale nel campionato argentino. Diversa è la situazione di Adrien Rabiot: il francese è stato uno dei migliori della squadra bianconera in questo inizio di stagione, è considerato un titolare da Allegri e la Juventus starebbe valutando la possibilità di prolungargli l'intesa contrattuale. Il problema di fondo sarebbe l'ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione che attualmente guadagna.

La società bianconera, però, potrebbe sfruttare la tassazione agevolata del Decreto Crescita per almeno un'altra stagione, per questo a breve potrebbe esserci un incontro fra la mamma-agente sportivo del giocatore e la società bianconera.

Adrien Rabiot potrebbe prolungare il contratto con la Juventus

Il francese sta dimostrando in questo inizio di stagione la sua importanza per la squadra bianconera. La società bianconera potrebbe incontrare la mamma-agente sportivo del giocatore per provare a trovare un'intesa contrattuale. Ad agevolare il prolungamento di contratto potrebbe essere il Decreto Crescita, almeno per un'altra stagione la società bianconera potrebbe utilizzare i benefici della tassazione agevolata di questa disposizione governativa.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diverse società inglesi ma anche del Paris Saint Germain, società in cui è cresciuto. Molto dipenderà anche dalla stagione che disputerà la Juventus. Sia in caso di conferma o meno di Allegri, la Juventus vorrebbe confermare il francese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche nel 2023. Si valutano acquisti anticipati anche a gennaio, su tutti piacciono i giocatori N'Dicka, Bensebaini e Grimaldo. Per il centrocampo piacciono Tielemans, Kanté, Gundogan e Douglas Luiz. Tutti giocatori in scadenza di contratto a giugno e che incrementerebbero la qualità della rosa bianconera.