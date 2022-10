Mercoledì 2 novembre alle ore 21 si giocherà Juventus-Paris Saint Germain, gara valida per il gruppo H di Champions League 22/23. I bianconeri, nel turno precedente, hanno subito una sconfitta in trasferta per 4-3 ad opera del Benfica di Schmidt: in rete Joao Mario (penalty), Antonio Silva e Rafa Silva (2) per le Aquile ai quali hanno inutilmente risposto McKennie, Vlahovic e Milik per la Vecchia Signora. Il Psg, invece, ha vinto in scioltezza per 7-2 tra le mura amiche contro il Maccabi Haifa di Bakhar: in goal Messi (2), Mbappè (2), Neymar, autorete di Goldberg e Soler per la squadra francese ai quali ha replicato Seck (2) per la compagine israeliana.

Dove vederla: il match tra Juventus e Psg sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite) nonché sulle piattaforme streaming Infinity+, NowTv e SkyGo.

Juventus, ultimo treno per l'Europa League

Mister Allegri e la sua Juventus, dopo la sconfitta col Benfica del turno scorso, hanno dovuto dire addio alla speranza di passaggio agli ottavi di finale. A fronte di ciò, ai bianconeri rimane soltanto l'opzione di approdare in Europa League come terzi del girone H, obiettivo che sarà lo stesso del Maccabi Haifa, in quanto entrambe le squadre hanno 3 punti ma una differenza reti a favore della compagine piemontese (- 3 la Juve e - 9 gli israeliani). Per centrare l'Europa League, il tecnico ex Milan potrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny come estremo difensore.

Terzetto bianconero che avrà buone chance di essere composto da Alex Sandro, Gatti e Bonucci. Il centrocampo della Vecchia Signora, invece, potrebbe essere composto, almeno inizialmente, da Cuadrado e Kostic come ali, mentre il mezzo al reparto dovremmo trovare McKennie, Locatelli e Rabiot. Qualche dubbio, infine, sul tandem offensivo che, oltre al probabile impiego di Milik, vedrà il ballottaggio tra Vlahovic e Kean, con l'attaccante classe 2000 ex Fiorentina che, qualora recuperasse in tempo, dovrebbe avere più chance di essere il titolare.

Psg, Galtier punta sul 4-3-3

Christophe Galtier e il suo Psg, già qualificati alla fase a eliminazione diretta, avranno come unica mira il passaggio del turno come prima classificata, così da avere, almeno sulla carta, un incontro più agevole agli ottavi di finale. Per affrontare la Vecchia Signora, l'allenatore de Les Rouge-et-Blue potrebbe scegliere il 4-3-3, con Donnarumma in porta.

Difesa a quattro che avrà, con ogni probabilità, come titolari Hakimi e Bernat che agiranno come terzini, mentre Ramos e Marquinhos si piazzeranno in mezzo al reparto arretrato. A centrocampo, invece, potrebbero esserci Vitinha, Fabian Ruiz e Renato Sanches. Il tridente d'attacco, in ultimo, avrà ottime chance di essere formato da Mbappè, Messi e Sarabia.

Le probabili formazioni di Juventus-Psg:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, Gatti, Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot, Kostic, Milik, Vlahovic (Kean). Allenatore: Allegri.

Psg (4-3-3): Donnarumma, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Bernat, Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Sarabia, Messi, Mbappé. Allenatore: Galtier.