La Juventus sta avendo diverse problematiche in questo inizio di stagione. Tanti giocatori non stanno rendendo come ci si aspettava e non è un caso che la squadra bianconera sia a -10 dal Napoli prima in classifica. In questi 16 mesi di gestione Allegri molti giocatori non sono migliorati, in alcuni casi la valutazione di mercato è anche diminuito. Colpe da distribuire fra giocatori e guida tecnica, ci sono però delle eccezioni, su tutti Mattia Perin. Il secondo portiere si sta dimostrando come uno dei migliori del campionato italiano ogni volta che Allegri si è affidato a lui.

In questo inizio di stagione ha avuto la possibilità di giocare diversi match a causa di infortuni muscolari che hanno riguardato Szczesny. Il portiere ha prolungato il contratto qualche mese fa fino a giugno 2025, segnale evidente della sua importanza per la Juventus. In una recente intervista Perin ha sottolineato come avrebbe potuto lasciare il calcio giocato a causa degli infortuni che lo hanno riguardato nelle ultime stagioni. Il portiere ex Genoa ha dichiarato che ha pensato di smettere con il calcio quando ha dovuto fronteggiare 5 operazioni alla spalla in 5 anni. Ha deciso di continuare grazie alle persone a lui vicine, dall'agente sportivo ai suoi compagni, a sua moglie.

Mattia Perin e la possibilità di lasciare il calcio dopo 5 interventi alla spalla in 5 anni

'Dopo l’ultimo infortunio alla spalla che era la quinta operazione in 5 anni ho pensato di smettere. Ne ho parlato con il mio agente sportivo e con gli amici più vicini'. Queste le dichiarazioni di Mattia Perin in una recente intervista.

Il portiere della Juventus ha aggiunto: 'Devo dire grazie al mio agente sportivo, ai miei compagni più stretti, alla mia famiglia e a Nicoletta, la persona con cui ho iniziato un percorso personale'. Il portiere ha dichiarato che grazie a loro ha ritrovato la passione per questo sport che gli ha dato molto a livello emotivo ma anche in amicizie.

Come dicevamo il portiere ha dimostrato in questo inizio di stagione la sua importanza per la squadra bianconera. Ha disputato 6 match nel campionato italiano e 2 match in Champions League dimostrando sempre affidabilità.

Il mercato della Juventus

Il portiere Mattia Perin ha sottoscritto un contratto con la Juventus fino a giugno 2025. Rimarrà nella società bianconera anche in futuro, diversa invece la situazione di Szczesny. L'attuale titolare bianconero ha un contratto fino a giugno 2024 ma si parla anche di una sua possibile partenza nel Calciomercato estivo. A proposito di mercato a gennaio la Juventus potrebbe acquistare un centrale ed un terzino. I preferiti sono N'Dicka e Grimaldo, entrambi in scadenza di contratto a giugno.