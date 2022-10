La Juventus è pronta ad affrontare diversi match importanti da qui a novembre. La sconfitta contro il Milan ha confermato che le problematiche della squadra bianconera sono concrete, con i giocatori che non sembrano seguire Allegri. La conferma del tecnico dipenderà dal match contro il Maccabi Haifa: se dovesse arrivare una sconfitta o un pareggio (che significherebbero un'eliminazione dagli ottavi di finale di Champions League) la Juventus potrebbe decidere di affidarsi ad un traghettatore fino a giugno. Arriverebbe poi in estate un nuovo tecnico che possa iniziare un nuovo progetto sportivo.

Fra i nomi seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Antonio Conte, che non ha ancora prolungato la sua intesa contrattuale con il Tottenham. A parlare del futuro professionale del tecnico pugliese è stato Marco Venditti. Il giornalista sportivo ha sottolineato come, secondo la sua opinione, Conte non rimarrà nella società inglese anche perché ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Il tecnico vorrebbe ritornare in Italia ma non è scontato possa essere la Juventus il suo prossimo club, almeno nell'immediato. Difficile anche che possa esserlo l'Inter. Secondo il giornalista sportivo, uno dei desideri di Conte, comunque, è quello di ritornare un giorno alla Juventus. Venditti ha aggiunto che il tecnico pugliese avrebbe sistemato il rapporto umano con la società bianconera dopo il suo addio nell'estate 2014.

Conte vorrebbe ritornare un giorno alla Juventus

'Posso dire che non rimarrà con con il Tottenham, mi risulta inoltre che lui voglia riavvicinarsi in Italia, la volontà di rientrare c’è ed è fortissima ed è per questo che non ha intenzione di prolungare il contratto'. Queste le dichiarazioni di Marco Venditti in riferimento ad Antonio Conte.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Non penso ritornerà all'Inter, potrebbe sostituire Allegri perché non ci sarebbero più quelle antiche tensioni che lo portarono a lasciare Torino'. Secondo Venditti, però, non è così scontato che ritorni subito alla Juventus ma 'c'è 'il desiderio di Conte di ritornare a Torino un giorno'.

Parole importanti che confermano la possibilità di un nuovo ingaggio da parte della Juventus del tecnico pugliese.

La Juventus potrebbe affidarsi ad un traghettatore fino a giugno

Di certo la posizione di Allegri dopo la sconfitta contro il Milan non è così certa. Se dovesse arrivare un pareggio o una sconfitta contro il Maccabi Haifa non è da scartare la possibilità di una partenza del tecnico, con la Juventus che potrebbe affidarsi ad un traghettatore. Potrebbe essere Montero, attuale tecnico della Primavera bianconera che sta facendo un lavoro importante nella squadra giovanile bianconera. Per quanto riguarda giugno, oltre a Conte, piacciono anche Zidane, Tuchel e Gasperini.