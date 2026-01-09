La Juventus è pienamente concentrata sul mercato di gennaio, una finestra che potrebbe rivelarsi decisiva per rinforzare l’organico e dare nuove soluzioni tecniche alla squadra. In casa bianconera, infatti, si lavora su più tavoli e nelle prossime ore è previsto un momento chiave per fare il punto della situazione. A rivelarlo è stato Luca Momblano che, intervenendo sul canale YouTube di Juventibus, ha anticipato l’organizzazione di un incontro molto importante tra i vertici del club: “Mi risulta che sabato (10 gennaio ndr) è fissato un importante summit di mercato in casa Juventus”.

Vertice di mercato

Si tratterà, dunque, di un vertice fondamentale per definire le strategie della società in questa sessione di trasferimenti. Secondo quanto spiegato da Momblano, la Juventus si ritroverà per confrontarsi internamente sulle tematiche di mercato. I bianconeri valuteranno le priorità e tracceranno le linee guida da seguire nelle prossime settimane. L’obiettivo è quello di entrare più nel dettaglio delle varie situazioni ancora aperte, sia in entrata che in uscita, così da non farsi trovare impreparati in una fase delicata della stagione.

Al summit dovrebbero prendere parte le principali figure dirigenziali del club, a partire da Damien Comolli fino a Giorgio Chiellini, passando per Marco Ottolini e François Modesto.

Resta però da capire se a questo tavolo sarà presente anche Luciano Spalletti. La sua eventuale partecipazione potrebbe dare un peso ancora maggiore alle scelte tecniche, permettendo un confronto diretto tra area sportiva e guida tecnica su esigenze e obiettivi immediati della squadra.

Nel frattempo, continuano a circolare diversi nomi accostati alla Juventus. Si parte da quello di Federico Chiesa, un profilo che resta sempre molto discusso in orbita bianconera, passando poi per Guido Rodriguez, centrocampista che potrebbe rappresentare una soluzione di esperienza e equilibrio per la mediana. Sono valutazioni in corso, che verranno approfondite proprio durante il summit, quando la dirigenza cercherà di capire quali operazioni siano realmente sostenibili e funzionali al progetto.

Rinnovo bloccato Per McKennie

Un altro tema caldo riguarda il futuro di Weston McKennie. Il centrocampista americano è uno dei giocatori in scadenza di contratto e la sua situazione contrattuale resta tutta da chiarire. Nonostante sia spesso al centro di discussioni e voci di mercato, McKennie continua a trovare spazio in campo, dimostrando la sua utilità all’interno della rosa. Tuttavia, sul fronte rinnovo, la situazione appare in stallo. A fare chiarezza è stato Nicolò Schira, sempre sul canale YouTube di Juventibus, che ha spiegato: “McKennie è una vicenda strana, è un giocatore che ogni anno in discussione poi andate a vedere le formazioni e gioca sempre, però ti dico anche che dal suo entourage continuano a dire la situazione è ferma”.

Parole che confermano come, al momento, non ci siano passi avanti concreti per il prolungamento dell’accordo dell’americano. Anche questo dossier sarà sicuramente al centro del summit di sabato, con la Juventus chiamata a decidere se puntare sul rinnovo, valutare una cessione o rimandare ogni decisione ai prossimi mesi. Il mercato bianconero, dunque, entra nel vivo e le prossime ore potrebbero essere decisive per delineare il futuro della squadra.