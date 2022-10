La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. Sarà importante recuperare punti in campionato oltre a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Serviranno almeno quattro vittorie nella massima competizione europea per garantirsi gli ottavi della massima competizione europea, di certo già dai match contro il Maccabi Haifa Allegri potrà contare su Angel Di Maria. L'argentino ha un'altra giornata di squalifica in campionato ed è pronto a dare il suo contributo. In una recente intervista il giocatore ha sottolineato come si senta in famiglia alla Juventus aggiungendo di avere avuto un'accoglienza importante nella società bianconera.

Nonostante questo però c'è il rischio possa lasciare Torino a giugno, anche perché il contratto è in scadenza a fine stagione e potrebbe ritornare nel campionato argentino per chiudere la sua carriera professionale da giocatore. Di recente però diverse notizie di mercato confermano come il Barcellona stia valutando Di Maria come possibile rinforzo per la stagione 2023-2024. L'argentino potrebbe trasferirsi nella società spagnola, gli farebbe posto Memphis Depay, anche lui in scadenza di contratto a giugno. Trattative di mercato che si definirebbero a giugno 2023.

L'olandese potrebbe sostituire proprio l'argentino alla Juventus. Non si tratterebbe di un vero e proprio scambio di mercato considerando che i due giocatori andrebbero a sottoscrivere un nuovo contratto con le nuove società dopo essere andati in scadenza contrattuale con quelle attuali.

Il giocatore Di Maria potrebbe trasferirsi al Barcellona a giugno, Depay alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Angel Di Maria potrebbe trasferirsi al Barcellona a giugno. L'argentino è in scadenza di contratto con la Juventus e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale per trasferirsi nella società spagnola.

Di Maria sostituirebbe Depay, anche lui in scadenza di contratto a giugno e che potrebbe prendere il posto dell'argentino alla Juventus. D'altronde l'olandese era stato vicino alla società bianconera nel recente Calciomercato estivo. Fra i motivi per cui non sarebbe arrivato a Torino ci sarebbe il fatto che non è riuscito a rescindere il contratto con il Barcellona.

Alla fine la Juventus ha deciso di acquistare in prestito con diritto di riscatto Milik, che sta disputando un inizio di stagione importante nella società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare diversi giocatori a parametro zero a giugno. Alcuni di questi potrebbe arrivare in anticipo a gennaio, su tutti un terzino. Piacciono Alejandro Grimaldo del Benfica e Rami Bensebaini, per quanto riguarda il ruolo di centrale si valuta l'acquisto di Evan N'Dicka, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione.