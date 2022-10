L'Inter prepara la sfida in programma sabato 8 ottobre contro il Sassuolo dopo aver ritrovato entusiasmo per la vittoria ottenuta contro il Barcellona in Champions League. La gara contro gli emiliani sarà importante soprattutto per Simone Inzaghi che sarebbe ancora in discussione a causa di una partenza poco incisiva in campionato. Serviranno due vittorie contro la formazioni di Dionisi e contro la Salernitana per tranquillizzare le voci sul possibile esonero. Nel frattempo, l'agente di Lautaro Martinez, Camano, ha confermato che l'attaccante ha preferito rifiutare un'offerta irrinunciabile per restare a Milano e giocare con continuità anche in vista del Mondiale.

Sempre in ottica mercato, la società presieduta dagli Zhang starebbe monitorando con attenzione l'attaccante del Salisburgo, Benjamin Sesko.

La verità sul futuro di Lautaro Martinez

"Pensa all'Inter e al Mondiale. Nell'ultimo mercato ci sono state offerte con cifre impressionanti, ma capì che era meglio non cambiare. In futuro può succedere di tutto. L'Inter non è nel momento migliore, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso". Ha dichiarato Alejandro Camano durante un'intervista concessa ai microfoni di TycSport. L'attaccante ha il contratto in scadenza nel 2026 ed una valutazione di circa 80 milioni di euro. Piacerebbe ad Atletico Madrid, Tottenham e Bayern Monaco.

C'è la fila per il giovane Sesko del Salisburgo

L'Inter pensa al futuro ed avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Benjamin Sesko. L'attaccante del Salisburgo classe 2003 ha il contratto in scadenza nel 2026 dopo l'ultimo prolungamento avvenuto nel 2021 ed una valutazione di circa 20 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbero molti club europei anche se potrebbe essere già un promesso sposo del Lipsia, squadra che milita nel campionato tedesco.

I nerazzurri sono alla ricerca di un attaccante perché Dzeko potrebbe essere arrivato all'ultimo anno alla Pinetina.

La panchina dell'Inter è ancora traballante

Inzaghi si gioca il futuro contro il Sassuolo. Dopo la vittoria in Champions League, la squadra nerazzurra deve convincere in campionato e battere gli emiliani per recuperare posizioni in classifica.

Le voci sul possibile esonero dell'allenatore ex Lazio non si sarebbero placata ma la vittoria col Barcellona di martedì 4 ottobre ha sicuramente placato gli animi. 6 punti nelle prossime partite consoliderebbero la panchina dei nerazzurri, per la quale - in alternativa - ci sarebbero alla finestra nomi come Claudio Ranieri, Christian Chivu ed Esteban Cambiasso.

Nulla da fare per Dejan Stankovic che sembrerebbe molto vicino alla Sampdoria, dopo l'esonero di Marco Giampaolo.