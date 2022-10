Se in campo c'è stata molta rivalità tra Barcellona e Inter in queste ultime settimane, legata alla doppia sfida di Champions League, che ha visto l'Inter prevalere con una vittoria per 1-0 e un pareggio per 3-3, fuori sul mercato gli interessi tra le due società potrebbero intrecciarsi tra gennaio e giugno. Uno dei giocatori che potrebbe finire al centro di una trattativa risponde al nome di Franck Kessié, arrivato in blaugrana a parametro zero la scorsa estate dopo essere andato in scadenza di contratto a giugno. Il giocatore, però, non sembra aver convinto a pieno e per questo sarebbe stato proposto proprio al club meneghino.

Un altro giocatore che potrebbe caratterizzare le prossime sessioni di Calciomercato è sicuramente Nicolò Zaniolo. Il fantasista ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e senza il rinnovo la Roma sarà costretta a cederlo per non correre il rischio di perderlo a parametro zero. Su di lui avrebbero messo gli occhi sia il Milan che la Juventus, che un sondaggio lo avevano fatto anche la scorsa estate, prima di concentrare i propri sforzi rispettivamente su De Ketelaere e Di Maria.

Kessié sarebbe stato offerto all'Inter

La stagione di Franck Kessié al Barcellona è stata sicuramente al di sotto delle aspettative. Arrivato a parametro zero la scorsa estate, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano, chiuso da Pedri, Gavi e Busquets, senza dimenticare De Jong e per questo spesso è partito dalla panchina, entrando a partita in corso.

Alla luce di ciò, non è da sottovalutare un suo possibile addio anticipato, con i blaugrana che lo avrebbero offerto all'Inter in questi ultimi giorni, visto che i nerazzurri sono alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo che possa abbinare qualità e quantità. Il club meneghino non ha chiuso le porte, ma sarebbe pronto a prendere il giocatore soltanto con la formula del prestito, dicendo no all'idea dei catalani di provare ad inserire il centrocampista ivoriano in un affare più ampio, che avrebbe potuto coinvolgere uno tra Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni.

Juventus e Milan su Zaniolo

La Juventus e il Milan avrebbero messo nuovamente gli occhi su Nicolò Zaniolo, già cercato la scorsa estate, quando la Roma non ha voluto privarsene. Questa volta, però, le cose potrebbero cambiare visto che il fantasista ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e senza il rinnovo il rischio di perderlo a parametro zero cresce.

Difficile pensare ad una richiesta di 50 milioni di euro come quella di qualche mese fa, probabile che, comunque, i capitolini non accetteranno di parlarne per offerte inferiori ai 35 milioni di euro.

Juve pronta a mettere sul piatto il cartellino di Moise Kean, anche per le difficoltà che sta riscontrando la squadra di Mourinho in fase realizzativa. I rossoneri, invece, potrebbero giocarsi le carte Rebic e Messias.