Il Milan inizia a muoversi per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli già nel mercato invernale. La dirigenza rossonera vorrebbe acquistare un altro trequartista, così da ampliare le alternative e dare maggiore qualità negli ultimi trenta metri.

Milan, possibile interesse per Cherky del Lione

Secondo le ultime notizie di mercato sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche il nome di Ryan Cherky, talentuoso trequartista francese che si sta mettendo in luce con la maglia del Lione. Grazie alle ottime prestazioni con l'OL, il 19enne è finito nel mirino di diversi top club europei tra cui il Milan.

I rossoneri potrebbero anticipare la concorrenza di Manchester United e Real Madrid, mettendo sul piatto una cifra attorno ai 20 milioni di euro per convincere il club francese a cedere il gioiello francese già nella finestra invernale di mercato.

Cherky non sarebbe il solo giocatore monitorato per rinforzare la trequarti già a gennaio. Infatti, Maldini e Massara tengono alti i contatti con il Chelsea per Hakim Ziyech che nonostante il cambio di allenatore non riesce a trovare molto spazio nemmeno con Potter. Per questo, una sua cessione a gennaio sarebbe più che plausibile. Il Diavolo vorrebbe il fantasista marocchino in prestito per poi valutare l'eventuale riscatto a giugno. I Blues potrebbero aprire a tale proposta visto il probabile arrivo di Nkunku dal Lispia già nella finestra invernale.

Infine, per giugno si valuta anche la candidatura di Lookman, che sta offrendo ottime prestazioni con la maglia dell'Atalanta.

Milan, interesse per Milenkovic in estate: Gabbia possibile contropartita

Oltre ai colpi della finestra invernale, il Milan sta iniziando a muoversi anche per l'estate così da imbastire diverse trattative.

Il club rossonero vorrebbe completare il pacchetto arretrato con l'acquisto di un centrale di qualità e che conosca già il campionato italiano.

Tra i profili seguiti ci sarebbe anche quello di Nikola Milenkovic, centrale serbo e leader della difesa della Fiorentina. Dopo il rinnovo contrattuale in estate, la situazione attorno al numero quattro viola sembrava ormai scritta, ma tutto potrebbe cambiare in estate in base ai risultati della formazione di Italiano, con Milenkovic che vorrebbe confrontarsi con i top club europei.

Per battere la concorrenza di Juventus e Inter e abbassare le richieste economiche del club viola, il Diavolo potrebbe offrire il cartellino di Gabbia come parziale contropartita tecnica.

Oltre Milenkovic, il Milan continua a tenere sotto osservazione anche il profilo di Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia che piace molto a Juventus e Roma.