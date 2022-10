La stagione 2022-2023 è iniziata in maniera diversa rispetto alle solite a causa del mondiale. Tanti match ravvicinati fino a novembre quando ci sarà la pausa mondiale che durerà fino a dicembre. La seconda parte della stagione inizierà a gennaio. Fra i protagonisti della competizione mondiale che si disputerà in Qatar ci saranno anche Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente con l'Argentina ed il Portogallo. Se il primo continua ad essere decisivo in un campionato evidentemente meno competitivo rispetto a quelli principali europei come quello francese, diversa è la situazione del portoghese, che di recente non è stato convocato per il match di campionato del Manchester United contro il Chelsea.

Il motivo è aver lasciato la panchina prima della fine del match contro il Tottenham. Una stagione non ideale per il portoghese, che ha segnato solo due gol, uno mi campionato e l'altro in Europa League. Di certo il mondiale sarà molto importante per il portoghese per rivalutare la stagione. In tanti hanno sottolineato come il portoghese a 37 anni è lontano parente di quello ammirato fino a quando era alla Juventus. Uno dei più critici è stato Antonio Cassano, che alla Bobo Tv ha sottolineato che sono quattro stagioni che il portoghese non è più il giocatore decisivo che abbiamo ammirato alla Juventus e al Real Madrid. Alle parole dell'ex giocatore ha risposto Luciano Moggi, che ha invitato Cassano a leggere la morale della favola 'La volpe e l'uva'.

Luciano Moggi ha risposto a Cassano dopo le critiche dell'ex giocatore a Cristiano Ronaldo

'Caro Antonio, dici che sono 4 anni che Ronaldo non ce la fa più? Mi permetto di suggerire la lettura della favola ‘la volpe e l’uva’ e di fare tesoro della sua morale'. Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in risposta ad Antonio Cassano che aveva dichiarato che Cristiano Ronaldo non è più il giocatore decisivo da almeno quattro stagioni.

Evidente il riferimento dell'ex direttore generale della Juventus alla favola 'La volpe e l'uva', in cui l'animale che non riesce ad arrivare a mangiare il frutto lo definisce acerbo. La volpe rappresenterebbe alcuni uomini, che non riuscendo a superare delle difficoltà, criticano gli altri o le situazioni non riconoscendo i propri limiti.

L'opinionista sportivo Cassano ha invitato il portoghese ad andare a giocare in America

Non è la prima volta che Cassano critica Cristiano Ronaldo, l'ex giocatore ha sempre sottolineato che il portoghese non è fra i primi 5 giocatori della storia del calcio. Di certo i gol segnati nella sua carriera professionale sembrano smentire le dichiarazioni di Cassano, mai dolce nei confronti del portoghese. L'opinionista sportivo di recente ha invitato Cristiano Ronaldo ad andare a giocare in campionati meno competitivi come ad esempio la Cina, a Dubai o eventualmente nel campionato americano.