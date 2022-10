Inter e Juventus sono già proiettate alla programmazione delle rispettive squadre. I nerazzurri potrebbero valutare le offerte che arriverebbero dalla Premier League per Hakan Calhanoglu e Denzel Dumfries, mentre i bianconeri starebbero sondando sotto traccia Antonio Conte per affidargli la panchina a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il tecnico leccese avrebbe intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con il Tottenham.

C'è la fila per Dumfries e Calhanoglu

Denzel Dumfries continua a piacere in Premier League dove sia Manchester United che Chelsea sarebbero disposte a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per assicurarsene le prestazioni.

Il calciatore sarebbe una pedina fondamentale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi ma un'offerta onerosa potrebbe far vacillare i dirigenti che, nel caso partisse, metterebbero a segno un netta plusvalenza dopo averlo pagato soltanto 15 milioni bonus compresi dal PSV Eindhoven. Plusvalenza che verrebbe concretizzata anche se dovesse essere ceduto Hakan Calhanoglu. Il turco piacerebbe a squadre come West Ham, Aston Villa e Newcastle ed avrebbe una valutazione di circa 50-60 milioni di euro. L'ex Milan, prelevato a parametro zero, è una pedina fondamentale per i piani tattici dell'Inter che lo ha scoperto anche come playmaker al posto di Marcelo Brozovic. Difficilmente i due ragazzi saranno ceduti a gennaio ma, a fine stagione, le offerte in arrivo potrebbero essere tante.

La doppia vendita potrebbe portare nelle casse della società meneghina circa 108 milioni di euro.

Conte nel mirino della Juventus per un nuovo progetto

La Juventus potrebbe intensificare i contatti per affidare il progetto tecnico ad Antonio Conte. Il tecnico leccese, molto sponsorizzato da Pavel Nedved, potrebbe non rinnovare il contratto con gli Spurs ed avrebbe rifiutato già una proposta di circa 15 milioni di euro annui.

L'ex Inter avrebbe voluto dei rinforzi e una rosa più lunga per competere in un campionato di alto livello come quello della Premier League. La sfida di rilanciare la Juventus potrebbe entusiasmarlo ma dovrebbe mettere da parte i vecchi rancori con Andrea Agnelli. Massimiliano Allegri ha ancora un lungo contratto ma le valutazioni definitive verranno fatte al termine di questa stagione quando si farà un resoconto della stagione.

Già contro il Benfica, nella gara di Champions League in programma stasera 25 ottobre, il tecnico livornese sarà osservato con estrema attenzione. In caso di mancata vittoria, la squadra non accederà matematicamente agli ottavi di finale.