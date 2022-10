Dopo il ko contro la Roma, l'Inter di Simone Inzaghi vuole rialzare la testa in Champions League. La sfida è tutt'altro che semplice: a San Siro, arriva il Barcellona di Xavi, autore di un grande avvio di stagione con una sola sconfitta contro il Bayern Monaco.

Inter, le possibili scelte di Inzaghi

Complice qualche infortunio importante come quello di Romelu Lukaku ed una condizione non al top di qualche calciatore fondamentale per i suoi schemi di gioco, il tecnico nerazzurro sarebbe pronto a modificare gran parte della formazione che è scesa in campo nell'ultimo turno di campionato contro i giallorossi di Josè Mourinho.

Il primo snodo cruciale riguarda il portiere con Samir Handanovic che potrebbe accomodarsi in panchina. Al posto del capitano, dovrebbe giocare Andrè Onana che spera di guadagnarsi lo status di titolare inamovibile.

In difesa, possibile chance dal 1'minuto minuto per Stefan De Vrij che cerca il riscatto dopo un inizio di stagione disastroso. Ai lati dell'olandese dovrebbero agire Skriniar e Bastoni. In mediana, si candida dall'inizio Henrick Mnikitharyan. L'esperienza internazionale dell'armeno potrebbe essere un fattore in una sfida così importante. Da capire la posizione dell'ex Roma e da chi potrebbe affiancarlo con Calhanoglu ed Asllani che si contendono una maglia da titolare.

Infine per l'attacco la certezza resta Edin Dzeko.

L'attaccante bosniaco sarà al centro dell'attacco. Restano da monitorare le condizioni di Lautaro Martinez, uscito con un problema al flessore nel match contro la Roma. Il Toro potrebbe lasciare spazio al connazionale Correa.

Barca, 4-3-3 per Xavi: Lewandowski faro dell'attacco

Grande momento di forma da parte del Barcellona di Xavi che cerca una vittoria per avviarsi verso la qualificazione alla fase finale della competizione.

I blaugrana arrivano dalla vittoria contro l'Osasuna che gli ha garantito il primato in campionato.

Per quanto riguarda il possibile undici, il tecnico spagnolo è pronto a confermare il suo 4-3-3: Ter Stegen tra i pali; difesa a quattro formata da Sergi Roberto, Eric Garcia, Christiensen e Jordi Alba, accostato all'Inter per la prossima sessione invernale di mercato.

A centrocampo, confermatissimo il totem Busquets, supportato ai lati dai due talenti Gavi e Pedri con l'ex Milan Frank Kessie che dovrebbe partire dalla panchina. In attacco spazio al tridente formato da Rapinha, Ansu Fati e Robert Lewandowski, pericolo numero uno per la retroguardia di Inzaghi.

Probabili formazioni

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mnikitharyan, Dimarco; Dzeko, Correa

Barca: Ter Stegen; S.Roberto, Garcia, Christeinsen, J.Alba; Gavi, Busquest, Pedri; Rapinha, Lewandowski, Ansu Fati.