Dopo la vittoria contro il Lecce in campionato, la Juventus si rituffa in Champions League con l'obiettivo di conquistare il terzo posto nel girone e la qualificazione in Europa League. Mercoledì 2 novembre alle ore 21:00, i bianconeri ospiteranno il Psg di Galtier a caccia di una vittoria per consolidare il primo posto nel girone.

Juve, le scelte di Allegri: out Mkcennie, torna Locatelli

Per quanto concerne il possibile undici della Vecchia Signora, il tecnico Massimiliano Allegri è pronto a riproporre il 3-5-2 con molti indisponibili tra cui Weston Mckennie e Dusan Vlahovic.

In attacco vista l'assenza del bomber serbo (che potrebbe saltare anche il big match contro l'Inter), spazio al tandem offensivo formato da Arek Milik e Moise Kean, in gol nell'ultima all'Allianz contro l'Empoli.

A centrocampo, vista l'assenza di Mckennie spazio al trio formato da Rabiot, Locatelli e Fagioli che sarebbe in ballottaggio con Miretti per una maglia da titolare. Sulle corsie esterne, confermatissimi Kostic e Cuadrado.

In difesa dopo la panchina del Via Del Mare, è pronto a tornare titolare il capitano Leonardo Bonucci che insieme ai brasiliani Danilo e Alex Sandro dovrebbe formare il trio di difesa davanti a Szczęsny. In panchina Gatti e Rugani.

Sul fronte infortunati, Allegri spera di recuperare Bremer per la sfida contro l'Inter.

Lontani i rientri di Federico Chiesa e soprattutto di Paul Pogba che dovrebbero ritornare nel 2023.

Psg, tridente stellare con Mbappè, Neymar e Messi

Nonostante la qualificazione alla fase finale della competizione, il Paris Saint Germain di Galtier è pronto a scendere in campo con gli uomini migliori per centrale il primo posto nel girone sperando in passo falso del Benfica contro il Maccabi Haifa.

Per quanto concerne il possibile undici, il club parigino dovrebbe scendere in campo con l'ormai collaudato 3-4-3: Donnarumma in porta; difesa a tre formata da Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembè. A centrocampo, accanto a Verratti ballottaggio tra Vitinha e l'ex Napoli Fabian Ruiz con lo spagnolo che potrebbe partire dal primo minuto.

Sulle corsie esterno spazio ad Hakimi e Nuno Mendes, in netto vantaggio su Bernat.

Infine, in attacco spazio al trio delle meraviglie formato da Mbappè, Messi e Neymar. Nelle ultime due sfide tra campionato e coppa, i tre campioni sono andati in rete segno di una grande affinità sul rettangolo di gioco. Possibile panchina per Sarabia e Carlos Soler.

Probabili formazioni

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik.

Psg: Donnarumma; S.Ramos, Marquinhos, Kimpembè; Hakimi. Ruiz, Verratti, N.Mendes; Mbappè, Messi, Neymar.