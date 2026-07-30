La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato, anche in ottica uscite. La dirigenza bianconera sta valutando la posizione di alcuni calciatori che sono considerati non fondamentali per il nuovo progetto targato Luciano Spalletti. Tra questi ci sono sicuramente Jonathan David finito nel mirino del Rennes e Edon Zhegrova, accostato alla Fiorentina di Fabio Grosso.

Il Rennes spinge per David, Zirkzee possibile sostituto

Il classe 2000 arriva da una stagione con alti e bassi e per queste motivazioni, la Juventus starebbe valutando offerte congrue.

Offerte che potrebbero arrivare dal campionato francese dove il Rennes sarebbe molto interessato alle prestazioni del 26enne canadese. Il club francese vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che non convince la Vecchia Signora che vorrebbe una cessione a titolo definitivo fissata attorno ai 25-30 milioni di euro. A ciò si aggiunge la volontà di David di continuare il suo percorso in bianconero, con l'obiettivo di dimostrare il suo valore. I prossimi giorni potrebbero quindi essere fondamentali per il futuro del canadese.

L'eventuale cessione dell'ex Lille aprirebbe all'arrivo di un altro attaccante. Nonostante l'approdo ormai ufficiale di Kolo Muani, la dirigenza valuta la candidatura di Joshua Zirkzee in uscita dal Manchester United e già trattato dalla Juve nelle precedenti sessioni di mercato.

A differenza delle precedenti sessioni, i Red Devils sarebbero disposti ad aprire ad un prestito con eventuale diritto di riscatto fissato attorno ai 30-35 milioni di euro.

Pressing della Fiorentina per Zhegrova

Altro colpo di spessore da parte della Juventus è quello di Kerim Alajbegovic che va a puntellare il pacchetto di esterni a disposizione di Luciano Spalletti. Con l'arrivo del classe 2007 e la conferma di Boga, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione offerte sia per Francisco Conceicao valutato attorno ai 50-60 milioni ma soprattutto per Edon Zhegrova che piace alla Fiorentina. L'esterno kosovaro non è riuscito ad esprimersi a pieni livelli complice diversi infortuni e per questo il club bianconero è pronta a valutare offerte attorno ai 15 milioni di euro.

La Fiorentina sembrerebbe interessata e potrebbe intavolare una trattativa concreta per regalare a mister Grosso un esterno fondamentale per il suo 4-3-3.

Con la società viola, la Juventus potrebbe definire anche la cessione di Joao Mario che non rientra nei piani di Spalletti. La valutazione dell'ex Porto si aggira attorno ai 10 milioni mentre la Fiorentina vorrebbe un prestito con diritto di riscatto.