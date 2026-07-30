Il futuro di Andrea Cambiaso è ancora tutto da scrivere. Nonostante la volontà dell'esterno italiano di continuare la sua esperienza con la maglia della Juventus, la sua posizione potrebbe cambiare nelle prossime settimane viste le possibili offerte provenienti da alcuni top club europei. Infatti, sia Inter che Barcellona restano alla finestra per capire i margini di manovra ed imbastire una trattativa concreta per il classe 2000.

Inter e Barcellona continuano a monitorare Cambiaso

Il club nerazzurro sta valutando delle opportunità per individure il sostituto di Denzel Dumfries.

Sfumato Palestra, la dirigenza sta continuando a monitorare la situazione dell'esterno bianconero la cui valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero decidere di inserire il cartellino di Davide Frattesi per abbassare le richiesti economiche della Vecchia Signora. Infatti, il centrocampista italiano piace molto a Spalletti che lo avrebbe opzionato come pedina giusta per rinforzare la mediana. Al momento però non si può parlare di una trattativa concreta o di un'affare in dirittura d'arrivo, ma di un sondaggio da parte dell'Inter.

Sondaggi che arriveranno anche dalla Spagna con il Barcellona che continua a seguire Cambiaso. I blaugrana potrebbero decidere di accontentare le richieste della Juve, così da battere la concorrenza ed assicurarsi le prestazioni del 26enne esterno.

In caso di cessione da parte dell'esterno italiano, la Juve ritornerebbe sul mercato. Infatti, l'arrivo di Celik non basta e la dirigenza sta valutando la candidatura di Theo Hernandez, pronto a lasciare l'Arabia e ritornare in Europa. L'esterno francese ha una valutazione attorno ai 20 milioni ma ciò che frena una trattativa concreta è l'ingaggio con la Vecchia Signora che potrebbe mettere sul piatto 6-7 milioni di euro.

Possibile scambio Douglas Luiz-Ricci

Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino in questa finestra di mercato è Douglas Luiz. Il brasiliano, ritornato dal prestito all'Aston Villa, non è ntoccabile per Spalletti e la Juve sta valutando offerte congrue. Offerte che potrebbero arrivare dall'Italia sponda Milan, con i rossoneri che sarebbero interessati al classe 98.

La Vecchia Signora vorrebbe una cessione a titolo definitivo vicina ai 25 milioni di euro e per questo, il club rossonero vorrebbe impostare la trattativa inserendo il cartellino di Samuele Ricci come contropartita tecnica. L'ex capitano del Toro non è riuscito ad imporsi e l'approdo in un'altra squadra potrebbe rilanciarlo. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta ma di un'idea che però potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.