Dopo la pesante sconfitta contro il Benfica in Champions League, la Juventus cerca l'immediato riscatto in campionato con l'obiettivo di avvicinare il quarto posto. Sabato ore 18:00, i bianconeri di Allegri saranno di scena al Via Del Mare contro il Lecce di Baroni, reduce dal ko esterno contro il Bologna.

Juve, possibile panchina per Vlahovic. Spazio a Kean e Milik

Per quanto concerne le possibili mosse della Vecchia Signora, Allegri sarebbe orientato a confermare il 3-5-2 delle ultime settimane con qualche modifica in vista del match contro il Paris Saint Germain, fondamentale per centrare la qualificazione all'Europa League.

Stando alle ultime notizie, Dusan Vlahovic potrebbe partire dalla panchina. Il bomber serbo non è al meglio della condizione dopo il fastidio al flessore accusato nel match contro il Benfica.

Per questo, Allegri potrebbe concedergli un turno di riposo e lanciare il tandem offensivo formato da Kean e Milik, entrambi in un buon momento di forma e reduci dal gol in Champions League. In difesa, possibile rientro dal primo minuto per Alex Sandro e con Rugani che insidia Bonucci. Inamovibile Danilo che completerà il reparto difensivo.

A centrocampo, le maggiori certezze con un solo ballottaggio tra Mckennie e Miretti con il centrocampista americano favorito. Conferme per Rabiot e Locatelli (vista l'indisponibilità di Paredes) mentre sulle fasce dovrebbero esser confermati Cuadrado e Kostic.

Una sfida fondamentale per la Vecchia Signora per arrivare nel migliore dei modi al big match contro l'Inter del 6 novembre.

Lecce, Baroni punta su Strefezza e Ceesay

Il Lecce di Baroni cerca il riscatto dopo la sconfitta esterna contro il Bologna. La formazione di casa tenterà così di fermare un'altra squadra importante del campionato dopo la Fiorentina.

Per quanto riguarda le possibili scelte, Baroni dovrebbe confermare il 4-3-3 utilizzato in queste prime giornate di campionato: Falcone tra i pali; difesa a quattro formata da Baschirotto, Pongracic, Umtiti e Pezzella. A centrocampo, ritorna dal primo minuto capitan Hjulmand, che dovrebbe esser coadiuvato da Asklidsen e Gonzalez, tra i più in forma nella fila dei padroni di casa.

Infine, in attacco il tecnico del Lecce si affiderà alle sue certezze ovvero Strefezza e Ceesay che stanno trascinando l'attacco. Il tridente potrebbe esser completato da Oudin, in leggero vantaggio su Banda e Di Francesco.

Probabili formazioni

Lecce: Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Asklidsen; Oudin, Ceesay, Strefezza.

Juventus: Szczescny; Danilo, Bonucci, A.Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Mckennie, Kostic; Kean, Milik.