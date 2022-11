La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente sia in Champions League che in campionato. Se nella competizione europea c'è stata l'eliminazione a gironi (giocherà i sedicesimi di finale di Europa League contro il Nantes essendo arrivata terza nel girone) in campionato, invece, ha recuperato diverse posizioni chiudendo la prima parte di stagione al terzo posto, a -2 dal Milan secondo e a -10 dal Napoli. Una distanza importante ma considerando che mancano 23 match alla fine della stagione c'è modo e tempo per recuperare. Uno dei più criticati in questo inizio di stagione è stato Massimiliano Allegri, che però ha dimostrato di poter migliorare la situazione [VIDEO] valorizzando diversi giocatori della rosa bianconera, su tutti Bremer, Kostic e Fagioli.

A parlare del campionato italiano ed in particolare della lotta per le prime posizioni è stato Paolo Bonolis. Il noto presentatore televisivo, tifoso dell'Inter, in un'intervista a Footballnews24 ha dichiarato che la squadra bianconera per la rosa a disposizione e per la bravura del tecnico Allegri ha il dovere di lottare per vincere il campionato. Secondo Bonolis, il livello del campionato italiano è migliorato grazie alla crescita di diverse squadre, ovvero Lazio, Roma, Inter, Milan, Napoli, Atalanta e Juventus. A queste bisogna aggiungere la Fiorentina che, se fosse più brava nella fase realizzativa, si troverebbe a lottare per i primi posti in campionato.

Paolo Bonolis ha parlato della lotta per il campionato

'La Juventus ha il dovere di tornare a lottare per lo scudetto, ha una rosa più che gigantesca e un ottimo allenatore ovvero Allegri'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bonolis in riferimento alla lotta per i primi posti nel campionato italiano. Il presentatore televisivo ha aggiunto: 'Ci sono società altrettanto forti che dovranno giocarsela con Inter, Lazio, Roma, Milan, Napoli, Atalanta e Juventus.

Anche la Fiorentina, se fosse più prolifica nel settore avanzato, sarebbe un’ottima squadra'. Parole importanti che confermano la crescita del campionato italiano, con Bonolis che ha fatto un paragone con la Champions League sottolineando come ci siano tante squadre che possono lottare per vincere.

A gennaio ci sono Inter-Napoli oltre a Napoli-Juventus e Juventus-Atalanta

Parole confermate dall'attuale situazione in classifica, anche se attualmente il Napoli sembra giocare un altro campionato. Al secondo posto a -8 dai campani troviamo il Milan, seguito da Juventus, Inter, Lazio, Atalanta e Roma. Già a gennaio ci attendiamo match impegnativi che ci diranno molto della lotta per i primi posti in campionato. Ci sarà la sfida fra Inter e Napoli già il 4 gennaio, così come Napoli e Juventus alla 18esima di campionato oltre a Juventus-Atalanta il 22 gennaio. Match che ci diranno se i bianconeri riusciranno a recuperare punti al Napoli.