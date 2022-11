La Juventus, a gennaio, recupererà diversi giocatori importanti, uno su tutti Paul Pogba. Il francese non è stato convocato dal commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps per il mondiale in Qatar perché non ha recuperato dall'intervento al menisco. Attualmente Pogba si trova a Miami, sta recuperando per essere pronto ad inizio gennaio per la seconda parte di stagione con la squadra bianconera. Potrebbe giocare già il primo match contro la Cremonese, previsto il 4 gennaio, o eventualmente contro l'Udinese o il Napoli allo stadio 'Diego Armando Maradona'.

Di recente il francese è stato ospite al podcast religioso 'Muslim Money Guys'. Ha parlato dei suoi centrocampisti preferiti, inserendo quelli che creano gioco e fanno assist. In particolar modo ha menzionato il giocatore del Real Madrid Tony Kroos, oltre a Marco Verratti, Thiago Alcantara, Andrea Pirlo, Paul Scholes e Michael Carrick. Particolare menzione il centrocampista francese ha voluto farla per Jude Bellingham, giocatore classe 2003 del Borussia Dortmund che è cresciuto molto nelle ultime stagioni tanto da diventare un riferimento della società tedesca, oltre al fatto di aver attirato l'interesse di diverse società che potrebbero acquistarlo nel Calciomercato estivo. Secondo Pogba, il nazionale inglese arriverà ad alti livelli nel prossimo futuro.

Paul Pogba ha parlato dei suoi centrocampisti preferiti

'I miei centrocampisti preferiti non sono giocatori di contenimento e non sono numeri 10. Sono quelli del box-to-box, che fanno il gioco, che fanno assist e che possono segnare'. Queste le dichiarazioni di Paul Pogba al podcast religioso 'Muslim Money Guys'. Il centrocampista francese ha parlato anche di un giovane che, in futuro, potrebbe diventare un giocatore di alto livello, ovvero Jude Bellingham, aggiungendo: 'Il nazionale inglese sta facendo molto bene e penso che arriverà ad un livello molto alto'.

Elogi anche per Kevin De Bruyne, che oramai da diverse stagioni sta dimostrando di essere uno dei migliori giocatori del calcio europeo.

La stagione fin qui disputata da Jude Bellingham

Il commissario tecnico della nazionale inglese Gareth Southgate ha convocato per il mondiale il centrocampista Jude Bellingham, attualmente al Borussia Dortmund e che potrebbe diventare uno dei giocatori più chiacchierati nel calciomercato estivo.

In questa stagione ha giocato finora 15 match nel campionato inglese segnando 3 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 2 match e 2 gol in Coppa di Germania oltre a 5 match, 4 gol ed 1 assist decisivo a un suo compagno in Champions League. Ha un contratto con la società tedesca fino a giugno del 2025 e la sua valutazione di mercato è di circa 100 milioni di euro.