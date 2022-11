L'Inter potrebbe fronteggiare delle offerte in arrivo per Alessandro Bastoni che piacerebbe al Manchester City. La società presieduta dagli Zhang, inoltre, potrebbe intavolare uno scambio tra Ales Sandro e Edin Dzeko con la Juventus di Massimiliano Allegri. Al termine della stagione, in base ai risultati ottenuti da Simone Inzaghi, il club meneghino potrebbe valutare la posizione di Simone Inzaghi che, in caso di addio, potrebbe essere rimpiazzato da Diego Simeone, vicinissimo all'addio dall'Atletico Madrid dopo l'eliminazione in Champiolns League.

Possibile offerta in arrivo dal City di Guardiola

Il Manchester City avrebbe intenzione di mettere sul piatto un'offerta complessiva da circa 90 milioni di euro per ingaggiare Alessandro Bastoni. Sotto espressa richiesta di Pep Guardiola, i Citizens potrebbero offrire il cartellino di Nathan Akè (valutato circa 40 milioni di euro) più un conguaglio economico di circa 50 milioni di euro. L'offerta potrebbe essere rifiutata dall'Inter che vorrebbe trattenere il centrale o cederlo soltanto per un'intera cifra formato cash.

La Juventus seguirebbe sempre Dzeko

Inter e Juventus potrebbero mettere a segno uno scambio alla pari tra Edin Dzeko e Alex Sandro. L'operazione, però, dovrebbe essere anticipata a gennaio in caso di doppio consenso perché i due calciatori hanno il contratto in scadenza nel 2023.

L'attaccante sarebbe stato già seguito dai bianconeri durante la scorsa estate ma ha preferito restare alla Pinetina per giocarsi il posto con Romelu Lukaku. Il terzino brasiliano, invece, potrebbe cambiare squadra e ritrovare Giuseppe Marotta che potrebbe ingaggiarlo come comprimario di Federico Dimarco in vista del possibile addio di Robin Gosens.

L'Inter potrebbe pensare alla coppia Simeone Savic per la prossima stagione

L'Inter potrebbe pensare a Diego Simeone come allenatore del futuro. Il tecnico argentino potrebbe lasciare l'Atletico Madrid dopo il fallimento in Champions League. Ha un contratto fino al 2024 ma uno stipendio molto oneroso da circa 22 milioni di euro.

I nerazzurri, a cifre ridotte, potrebbero pensarci se Simone Inzaghi non dovesse centrare degli obiettivi a fine stagione. L'ex Lazio è stato già in discussione dopo la partenza deludente in campionato di quest'anno. Simeone, se dovesse arrivare nuovamente a Milano, potrebbe portare il difensore Stefan Savic che sarebbe perfetto per la difesa a tre. L'ex Fiorentina potrebbe essere un rinforzo in vista dei contratti in scadenza che riguardano Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Lo slovacco, però, potrebbe ricevere una proposta di rinnovo a gennaio.