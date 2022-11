L'Inter potrebbe essere una delle protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato. I nerazzurri hanno strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League, traguardo che ha portato nelle casse un tesoretto da oltre 20 milioni di euro non previsto al momento del sorteggio, in cui tanti davano la squadra nerazzurra per spacciata. Ora la società si starebbe muovendo per capire come rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei nomi che piacerebbe è quello di Ederson, che era stato nel mirino già la scorsa estate prima del suo trasferimento all'Atalanta.

A Bergamo il brasiliano non sta trovando molto spazio e, dunque, potrebbe andare via già a gennaio e sarebbe anche nel mirino della Juventus.

Napoli, Fiorentina e Torino, invece, starebbero guardando al mercato dei giovani e potrebbero pescare in Serie B. Entrambe le società, infatti, avrebbero messo gli occhi su Zito Luvumbo, giovane attaccante che si sta mettendo in mostra con la maglia del Cagliari.

Inter e Juventus su Ederson

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di calciomercato è quello di Ederson. Il centrocampista brasiliano, infatti, non sta trovando molto spazio tra le fila dell'Atalanta e sarebbe pronto a chiedere la cessione a gennaio. Il giocatore, d'altronde, paga il fatto che la Dea non giochi le coppe europee e, dunque, con un impegno a settimana diventa più difficile fare turnover.

Su di lui avrebbero messo gli occhi due delle big del calcio italiano, l'Inter e la Juventus. I nerazzurri, infatti, vorrebbero alzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, e lo stesso vogliono fare i bianconeri regalando un innesto importante a Massimiliano Allegri.

Acquistato per 20 milioni di euro più bonus dalla Salernitana, difficilmente la Dea lo cederà per una cifra inferiore.

L'Inter, comunque, sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Roberto Gagliardini e una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. La Juventus, invece, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Nicolò Fagioli e una cifra sui 5 milioni di euro. Dovrà essere, poi, l'Atalanta eventualmente a dare una risposta.

Napoli, Fiorentina e Torino sul talento del Cagliari

Napoli, Fiorentina e Torino sarebbero pronte a pescare in Serie B a caccia di un talento che sta facendo molto bene con la maglia del Cagliari. Si tratta di Zito Luvumbo, che quest'anno ha collezionato due reti e un assist nel campionato cadetto.

Per il classe 2002, gli azzurri potrebbero giocarsi la carta Zerbin per uno scambio alla pari ma anche le altre due società interessate hanno delle carte da giocarsi. I viola sarebbero pronti a proporre il cartellino di Maleh, mentre i granata potrebbero offrire il cartellino di Demba Seck. Starà al Cagliari decidere se e quale offerta prendere in considerazione.