Tiene banco in casa Inter la questione inerente il futuro di Robin Gosens. L'esterno sinistro tedesco, prelevato nel gennaio del 2022 dall'Atalanta con la formula del prestito con obbligo di riscatto in estate, finora non è riuscito a imporsi con la squadra milanese. Anzi, in quest'inizio di stagione, il 28enne è stato scavalcato nelle gerarchie dell'allenatore Simone Inzaghi da Federico Dimarco.

Gosens non sarebbe soddisfatto dello scarso minutaggio fin qui accumulato in maglia nerazzurra, e già durante il prossimo mercato invernale potrebbe andare via.

Nella scorsa finestra del Calciomercato estivo si era parlato di un certo interesse del Bayer Leverkusen, ma la trattativa con l'Inter non era andata a buon fine. Tuttavia, sembra che le "Aspirine" non abbiano del tutto rinunciato all'idea di riportare in Bundesliga il numero 8 della Beneamata.

A gennaio, infatti, Inter e Bayer Leverkusen potrebbero confrontarsi per uno scambio di prestiti che vedrebbe Gosens trasferirsi in Germania, mentre a Milano potrebbe arrivare il 22enne esterno sinistro olandese Mitchel Bakker.

Inter: ipotesi scambio Gosens-Bakker col Bayer Leverkusen

L'Inter starebbe seguendo con una certa attenzione Mitchel Bakker. Nonostante abbia appena 22 anni, il giovane olandese soprattutto quest'anno si sta facendo apprezzare per le prestazioni sul campo ma anche per la personalità con la quale si esprime sul rettangolo verde di gioco.

Una caratteristica questa che, se confermata, potrebbe permettergli di non soffrire eccessivamente le pressioni di San Siro e della maglia nerazzurra.

Poiché il Bayer Leverkusen avrebbe ancora un certo interesse per Robin Gosens, non si esclude che durante il mercato invernale il club del presidente Fernando Carro possa accordarsi con l'Inter per uno scambio di prestiti che coinvolgerebbe Bakker.

Il 22enne olandese è cresciuto nelle giovanili dell'Ajax, per poi passare al Paris Saint-Germain a titolo gratuito nel luglio del 2019. Dopo due stagioni con il club francese, è stato acquistato dal Leverkusen per 7 milioni di euro. L'idea dell'Inter sarebbe quella di assicurarsi un vice-Dimarco giovane e di talento che potrebbe rappresentare una valida alternativa all'ex giocatore del Verona.

Wolfsburg ed Eintracht Francoforte sarebbero interessate a Gosens

Robin Gosens sembra avere mercato in Bundesliga. Infatti sulle sue tracce non ci sarebbe soltanto il Bayer Leverkusen. La formazione allenata da Xabi Alonso dovrebbe guardarsi le spalle da Wolfsburg ed Eintracht Francoforte. Tuttavia, per battere la concorrenza delle rivali tedesche, le "Aspirine" potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Bakker per uno scambio di prestiti da effettuare durante la sessione invernale del calciomercato.

Bakker è un figlio d'arte. Il padre Edwin era un'ala sinistra. Ha giocato in Eredivisie (il campionato olandese) dal 1984 al 1990 con le maglie di Ajax, Willem II, Groningen e Haarlem. In carriera ha totalizzato 54 presenze fra massima divisione dei Paesi Bassi, coppa nazionale e Coppa Uefa (l'attuale Europa League) con 7 reti all'attivo.