L'Inter in queste settimane inizia a valutare le possibili operazioni di mercato le prossime sessioni di trasferimento. Per la prossima stagione potrebbe interessare l'attaccante Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. In uscita, nel frattempo, potrebbe arrivare la cessione di Robin Gosens, che non si è inserito particolarmente bene nei meccanismi tattici: sulle sue tracce ci sarebbe nuovamente il Bayer Leverkusen, che aveva già fatto un tentativo nella scorsa estate.

Alvaro Morata potrebbe 'tradire' la Juventus

Per il Calciomercato dell'estate 2023 Giuseppe Marotta potrebbe pensare ad Alvaro Morata se non dovesse essere confermato Romelu Lukaku.

L'ex attaccante della Juventus è ritornato all'Atletico Madrid per fine prestito in estate, ma potrebbe lasciare al termine di questa stagione, visto che ha il contratto in scadenza nel 2024 e quindi il 2023 sarebbe l'ultima occasione per i Colchoneros per monetizzare.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro.

Gosens potrebbe ritornare in Bundesliga, ai nerazzurri potrebbe interessare Keita

Robin Gosens sarebbe sempre più lontano dall'Inter. Il terzino sinistro non è centrale nel progetto tecnico di Inzaghi, che spesso gli preferisce infatti Federico Dimarco. Il laterale tedesco ex Atalanta sarebbe finito nuovamente nel mirino del Bayer Leverkusen, che potrebbe mettere sul piatto circa 20 milioni di euro per portarlo in Bundesliga già a gennaio.

Nel frattempo, la società nerazzurra starebbe sondando il terreno per il centrocampista Naby Keita del Liverpool che potrebbe svincolarsi a parametro zero dal luglio 2023. Il giocatore non sarebbe fondamentale per Jurgen Klopp e potrebbe lasciare la Premier League a fine stagione. In nerazzurro potrebbe prendere il posto di Roberto Gagliardini (anche lui in scadenza in estate).

Naby Keita sarebbe seguito pure da altre squadre come Lipsia e Milan, ma Marotta potrebbe anticipare i tempi proprio per battere la concorrenza.

Vlahovic sarebbe piaciuto a Conte

Intanto arriva anche un retroscena sul passato: circa due anni fa il serbo Dusan Vlahovic sarebbe stato un obiettivo dell'Inter. Il suo nome sarebbe stato fatto nell'ambiente nerazzurro da parte del tecnico dell'epoca, Antonio Conte, che ne aveva ammirato le potenzialità. Le richieste economiche di Rocco Commisso e le difficoltà della società nerazzurra resero poi l'affare impossibile.

Il centravanti serbo si è poi trasferito alla Juventus a gennaio 2022.