La Juventus è stata una delle delusioni principali di questo inizio di stagione. Pesa evidentemente non solo l'attuale classifica in campionato ed il -10 dal Napoli primo ma anche l'uscita anticipata dalla Champions League ai gironi. In sei match la squadra bianconera ha perso cinque match vincendone uno contro il Maccabi Haifa all'Allianz Stadium di Torino. Nonostante questo la Juve si è qualificata per i sedicesimi di finale di Europa League e potrà giocarsi la possibilità di vincere una competizione europea, anche se non è quella più prestigiosa.

Prestazione importante quella della Juventus contro il Paris Saint Germain anche se è arrivata una sconfitta, di certo nell'inizio di stagione deludente da parte della squadra bianconera pesano molto anche gli infortuni, molti dei quali sono muscolari. Diverse critiche hanno riguardato lo staff di preparatori atletici della società bianconera. Dell'argomento ha voluto parlare anche Maurizio Arrivabene, che è stato intervistato da Sky Sport nel pre match di Juventus - Paris Saint Germain. L'amministratore delegato ha sottolineato come la società bianconera stia lavorando per capire le motivazioni che hanno portato ai tanti infortuni subiti dalla squadra bianconera. Arrivabene ha aggiunto che l'obiettivo non è solo capire le motivazioni ma anche trovare una soluzione, sottolineando il fatto che è stato recentemente inserito nello staff dei preparatori atletici un Head of Performance, evidente il riferimento a Giovanni Andreini.

L'amministratore delegato della Juventus Arrivabene ha parlato della situazione infortuni

'Il centro sportivo c'entra poco. E' ovvio che come società stiamo prendendo seriamente la cosa. Poco tempo fa ha raggiunto il team una persona in qualità di Head of Performance della squadra'. Queste le dichiarazioni di Maurizio Arrivabene in riferimento ai tanti infortuni muscolari che hanno riguardato la squadra bianconera in questo inizio di stagione.

L'amministratore delegato della società bianconera ha aggiunto: 'Vogliamo capire dove è il problema, bisogna trovare subito una soluzione, non penso sia un problema di preparazione estiva'.

Arrivabene ha aggiunto che non pensa possa dipendere dalla tournée estiva, anche perché l'esempio è il Barcellona, che ha partecipato ad una tournée estiva in Australia ma non ha avuto tutti gli infortuni della Juventus.

La situazione infortuni della Juventus

La Juventus ha recuperato Federico Chiesa, che ha giocato 20 minuti nel finale del match contro il Paris Saint Germain. Allegri ha confermato anche il recupero per il match contro l'Inter di Vlahovic, Bremer e Di Maria, che difficilmente però giocheranno da inizio match. Paredes invece dovrebbe essere disponibile per i match contro il Verona e la Lazio. Bisognerà attendere gennaio invece per il recupero ottimale di De Sciglio. Kaio Jorge e Pogba. Quest'ultimo salterà anche il mondiale con la nazionale francese.