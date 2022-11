La Juventus è pronta a disputare gli ultimi tre match prima della pausa mondiale prevista fra novembre e dicembre. Le sfide contro Inter, Verona e Lazio ci diranno molto sulle ambizioni dei bianconeri, che hanno rimediato una sconfitta nell'ultima giornata del girone di Champions League contro il Paris Saint Germain offrendo però una prestazione importante. Disfatta meno pesante del solito se consideriamo che la Juventus è riuscita lo stesso a qualificarsi ai sedicesimi di finale di Europa League.

La pausa mondiale sarà utilizzata dalla società bianconera anche per lavorare sul mercato e già da gennaio potrebbero arrivare diversi rinforzi nel settore difensivo.

Si parla soprattutto dell'acquisto di un centrale oltre che dell'arrivo di un terzino che possa sostituire alla lunga Alex Sandro. I preferiti sono Evan N'Dicka e Alejandro Grimaldo, entrambi con un'intesa contrattuale fino a giugno. Le ultime notizie di mercato confermano però anche il possibile acquisto di un terzino destro, anche perché De Sciglio continua ad avere problemi muscolari e non dà garanzie di affidabilità. La Juventus starebbe valutando come rinforzo Alvaro Odriozola, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2024 e che attualmente è considerato una riserva dal tecnico Carlo Ancelotti. Arriverebbe in prestito gratuito, con il solo ingaggio da pagare da parte della società bianconera che è di circa 1,5 milioni di euro.

Il giocatore Odriozola potrebbe approdare alla Juventus in prestito gratuito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe prendere in prestito Alvaro Odriozola. Lo spagnolo è attualmente una riserva nel Real Madrid e potrebbe lasciare la società spagnola per una nuova esperienza professionale nel campionato italiano.

Il giocatore è già stato in Serie A la scorsa stagione nella Fiorentina. Il Real Madrid potrebbe lasciarlo partire in prestito gratuito, con il solo ingaggio che sarebbe pagato dalla società bianconera Odriozola di 3 milioni di euro netti a stagione, la Juventus dovrebbe quindi pagare solamente 1,5 milioni di euro per la seconda parte della stagione.

Odriozola non ha giocato nessuna partita con il Real Madrid nonostante sia stato anche un nazionale spagnolo esordendo nel 2017 e avendo giocato fino ad adesso quattro match.

Il mercato della Juventus

L'eventuale esperienza professionale alla Juventus gli darebbe la possibilità di raccogliere minutaggio, lo spagnolo può giocare terzino ma anche centrocampista di fascia destra nel 3-5-2, idea di gioco utilizzata da Allegri anche nell'ultimo match di Champions League contro il Real Madrid. Sarebbe un rinforzo ideale anche in previsione della possibile partenza di Cuadrado, che è in scadenza di contratto a giugno. Altro giocatore seguito dalla Juventus per la fascia destra è Jeremie Frimpong, che ha una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro.