La lunga lista di infortuni per la Juventus dovrebbe costringere Massimiliano Allegri ad inserire diversi calciatori nell'ultima partita stagione di Champions League contro il PSG. Cuadrado, in conferenza stampa, ha parlato della nuova leva di calciatori bianconeri e dell'importanza della gara contro i parigini.

Juventus in emergenza, Allegri con il PSG si dovrebbe affidare ai giovani

La Juventus, nella serata di domani, si giocherà l'accesso ai sedicesimi di Europa League nella partita finale del girone di Champions contro il PSG. Massimiliano Allegri, che dovrà gestire una formazione rimaneggiata dagli infortuni di ben 12 elementi, dovrebbe, dunque, concedere largo spazio ai giovani che stanno emergendo in queste ultime settimane.

Lo stesso tecnico livornese, in conferenza stampa, ha voluto rimarcare come avrebbe preferito dare maggior tempo di crescita a dei ragazzi dai quali non si può pretendere la risoluzione dei problemi della Juventus: "Non possiamo pensare e credere che un ragazzo che non ha esperienza con la maglia della Juventus possa, oltre che portare entusiasmo e energie, risolvere i problemi della Juventus".

Nonostante questo, le scelte del manager toscano sembrerebbero obbligate, con Miretti, Fagioli, Soulé e Kean pronti a scaldare i motori per scendere in campo contro l'imbattuto PSG. La partita, che sarebbe potuta essere una trasferta di piacere per il club parigino, sarà invece fondamentale per Messi e compagni, vista la classifica che presenta un Benfica pronto ad insidiare la prima posizione nella graduatoria del girone, elemento piuttosto rilevante ai fini del sorteggio per gli ottavi di Champions League.

Di conseguenza, per i giovani talenti bianconeri, quella di domani si prospetterebbe come una gara vera, dai ritmi europei e dagli avversari temibili. Ecco perché, ad aiutare le nuove leve juventine, ci dovranno pensare i cosiddetti "senatori", uno dei quali, dovrebbe essere Juan Cuadrado.

Cuadrado: 'I giovani devono stare tranquilli e con i piedi per terra. Il mio futuro? La Juve è la mia famiglia'

Juan Cuadrado è uno dei pochi senatori della Juventus ad essere nelle condizioni fisiche per poter scendere in campo nella partita di domani sera con il PSG, dunque un suo utilizzo da parte di Massimiliano Allegri sarebbe da considerare come una valida opzione.

Il laterale destro colombiano, ha anche parlato in conferenza stampa, dove ha commentato questa nuova leva dei calciatori bianconeri e le insidie del match con la compagine parigina: "Danno sempre una mano, aiutano, devono essere tranquilli, nell'ultima partita sono stati molto importanti, devono avere sempre i piedi per terra e lavorare. Noi siamo una grande squadra, dobbiamo scendere in campo con voglia e determinazione, con rabbia. La gara deve darci la forza per andare in EL". Sul suo futuro, Juan Cuadrado ha poi detto: "Contento alla Juve, è la mia famiglia, ho fatto quasi tutta la mia carriera qui, il futuro si vedrà"