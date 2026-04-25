La Juventus si prepara alla sfida di domani, 26 aprile, contro il Milan, in un match che può dire molto sulle ambizioni bianconere in questo finale di stagione. L’attenzione è tutta su un dubbio che accompagna Luciano Spalletti alla vigilia: chi affiancherà la trequarti dal primo minuto? Il ballottaggio è tra Kenan Yildiz e Jeremie Boga. Il talento turco nei giorni scorsi si era allenato a parte, ma filtra ottimismo sulla sua presenza dal primo minuto. In caso di forfait, è pronto Boga, che garantirebbe caratteristiche diverse ma altrettanta qualità.

In attacco, invece, nessun dubbio: Jonathan David sarà il riferimento offensivo dopo il gol realizzato contro il Bologna, una rete che ha confermato il suo ottimo momento di forma.

Le possibili scelte di Spalletti

Entrando nel dettaglio della probabile formazione, la Juventus dovrebbe schierarsi con il consueto 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Michele Di Gregorio, sempre più punto fermo della retroguardia bianconera. La linea difensiva a tre sarà composta da Pierre Kalulu, Gleison Bremer e Lloyd Kelly, un mix di fisicità e velocità per contenere l’attacco rossonero. Sulle fasce agiranno Weston McKennie e Andrea Cambiaso, chiamati a garantire spinta e copertura, mentre in mezzo al campo spazio alla qualità e all’equilibrio di Manuel Locatelli e Khéphren Thuram.

Quest’ultimo ha ripreso ad allenarsi in gruppo da giovedì 23 aprile ma sarà titolare.

Sulla trequarti, come detto, uno tra Yildiz e Boga completerà il reparto insieme a Francisco Conceicao, giocatore in grado di accendere la manovra con imprevedibilità e tecnica. In avanti, il peso dell’attacco sarà sulle spalle di David, chiamato a dare continuità sotto porta.Una formazione che punta su equilibrio e talento per cercare una vittoria pesante contro il Milan.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti

Vlahovic in panchina

La Juventus ritrova Dusan Vlahovic, che sarà a disposizione per la sfida contro il Milan ma partirà dalla panchina.

L’attaccante serbo ha recuperato dalla lesione di basso grado al soleo rimediata durante il riscaldamento della gara contro il Genoa dello scorso 6 aprile. Un rientro rapido, in meno di venti giorni, che testimonia la volontà del giocatore di tornare subito a disposizione di Luciano Spalletti.

Negli ultimi giorni Vlahovic ha ripreso ad allenarsi in gruppo, aumentando progressivamente i carichi di lavoro fino al pieno reintegro. Nonostante questo, lo staff tecnico ha scelto la via della prudenza, optando per un impiego iniziale dalla panchina. Buone notizie arrivano anche da Emil Holm, che ha smaltito il sovraccarico al polpaccio accusato la scorsa settimana contro il Bologna. Il suo recupero amplia le soluzioni a disposizione sulle corsie laterali.

Restano invece indisponibili Arkadiusz Milik e Juan Cabal, entrambi alle prese con problemi fisici che dovrebbero aver già chiuso la loro stagione. Per loro si prospetta un ritorno direttamente nella prossima annata.