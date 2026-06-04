La Juventus non rinnoverà il contratto di Dusan Vlahovic e per questo motivo la dirigenza sta cercando un nuovo attaccante. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, il club bianconero ha avuto un contatto con l’agente di Sorloth. L’obiettivo della Juventus è quello di avere il sì del norvegese.

L’addio di Vlahovic, ormai certo, obbliga la società a muoversi con anticipo per individuare il centravanti che dovrà guidare l’attacco nelle prossime stagioni. La ricerca di un numero nove affidabile è una delle priorità assolute del mercato bianconero e nelle ultime ore il nome di Alexander Sorloth è tornato con forza nei radar della dirigenza.

L’attaccante norvegese rappresenta un profilo molto apprezzato per caratteristiche fisiche, capacità realizzative ed esperienza internazionale, qualità che potrebbero adattarsi bene alle richieste di Luciano Spalletti.

Sorloth torna nel mirino della Juventus

La Juventus ha parlato con l’entourage di Sorloth per capire se c’è l’interesse nel trasferirsi a Torino. Dopodiché i bianconeri andranno eventualmente a trattare con l’Atletico Madrid. Ma la Juventus aveva già cercato Sorloth a gennaio quando si cercava una prima punta.

Il club bianconero sta quindi seguendo un percorso ben preciso. Prima di avviare una trattativa con l’Atletico Madrid, infatti, la dirigenza vuole capire la disponibilità del giocatore a sposare il progetto juventino.

Ottenere il gradimento dell’attaccante rappresenterebbe un passaggio fondamentale per poi sedersi al tavolo con il club spagnolo e discutere le condizioni dell’operazione.

Non si tratta di un interesse nato nelle ultime settimane. Già durante la sessione invernale di mercato la Juventus aveva valutato il profilo del centravanti norvegese, considerandolo una possibile soluzione per rinforzare il reparto offensivo. Alla fine l’affare non si concretizzò, ma l’apprezzamento nei confronti del giocatore è rimasto immutato. Oggi, con la prospettiva dell’uscita di Vlahovic, Sorloth è tornato a essere un’opzione concreta e attentamente monitorata dai dirigenti bianconeri.

L’Atletico Madrid, dal canto suo, non sembra intenzionato a privarsi facilmente del giocatore e per questo motivo un’eventuale trattativa potrebbe richiedere tempo e risorse economiche importanti.

La Juventus, però, vuole arrivare preparata e sta raccogliendo tutte le informazioni necessarie prima di compiere il passo decisivo.

Kolo Muani resta la priorità per l’attacco

Oltre a Sorloth la Juventus lavora anche sul fronte Kolo Muani. Il francese resta l’obiettivo numero uno per l’attacco ma bisognerà trovare un accordo con il Psg. I francesi comunque chiedono una cifra elevata ma la Juventus spera di poter riportare Kolo Muani a Torino.

Nonostante il forte interesse per Sorloth, il nome che continua a occupare il primo posto nella lista dei desideri della Juventus è quello di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese viene considerato il profilo ideale per completare il nuovo progetto tecnico grazie alla sua capacità di giocare sia da punta centrale sia da attaccante mobile, offrendo diverse soluzioni tattiche.

La trattativa con il Paris Saint-Germain, tuttavia, si presenta tutt’altro che semplice. Per questo motivo i dirigenti bianconeri stanno studiando diverse formule per cercare di rendere sostenibile l’operazione.

La speranza della Juventus è quella di riuscire a trovare un punto d’incontro nelle prossime settimane. Riportare Kolo Muani a Torino rappresenterebbe un segnale importante per Spalletti e per tutto l’ambiente bianconero. Nel frattempo, però, la società continua a lavorare su più fronti, con Sorloth che resta una candidatura concreta qualora la pista che porta al francese dovesse complicarsi ulteriormente.