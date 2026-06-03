Come rivelato da Tmw, la Juventus sarebbe intenzionata ad entrare in scena nella corsa a Marco Palestra. I bianconeri sarebbero pronti a sfidare l’Inter che vorrebbe il giocatore classe 2005. Il nome del giovane talento dell’Atalanta sta infatti attirando l’attenzione di diversi club importanti. Le qualità mostrate nelle ultime stagioni hanno convinto molti osservatori e dirigenti che il suo futuro possa essere ad altissimo livello. Per questo motivo la situazione viene seguita con particolare attenzione anche dalla Juventus, che continua a monitorare il mercato alla ricerca di profili giovani ma già pronti per il calcio di alto livello.

L’eventuale inserimento della società bianconera potrebbe trasformare una trattativa che sembrava indirizzata verso Milano in una vera e propria sfida di mercato tra due delle principali rivali del calcio italiano. Molto dipenderà dalle richieste dell’Atalanta e dalla volontà delle società coinvolte di investire una cifra importante per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale.

La Juventus pensa a Palestra e sfida l’Inter

La Juventus cercherà un esterno e adesso starebbe pensando di infastidire l’Inter per Palestra. Il club nerazzurro avrebbe già fatto un’offerta all’Atalanta di 40 milioni più 5 di bonus. Ma questa offerta non è ritenuta sufficiente da Percassi. Per questo motivo c’è spazio per la concorrenza di inserirsi.

La valutazione fatta dall’Atalanta resta infatti particolarmente elevata. Il club bergamasco è consapevole del valore del giocatore e non ha alcuna intenzione di concedere sconti, soprattutto considerando il forte interesse che si sta creando attorno al classe 2005.

In questo scenario la Juventus starebbe studiando le mosse da compiere. Al momento non sono emersi dettagli precisi su una possibile proposta economica da parte della dirigenza bianconera, ma l’interesse sembra concreto. La società vuole capire se esistano i margini per inserirsi nella corsa e provare a convincere l’Atalanta con una formula differente rispetto a quella presentata dall’Inter.

Nel frattempo il club nerazzurro resta vigile e spera di riuscire a trovare un accordo definitivo.

L’Atalanta, dal canto suo, non avrebbe fretta di chiudere e guarda con interesse alla possibilità che si sviluppi una vera e propria asta per il giocatore, scenario che permetterebbe di aumentare ulteriormente il valore dell’operazione.

Cambiaso resta in bilico: nessuna offerta decisiva

Parallelamente ai movimenti in entrata, la Juventus continua a monitorare con attenzione anche la situazione legata ad Andrea Cambiaso. Il numero 27 bianconero rimane uno dei giocatori più apprezzati della rosa e il suo nome continua a essere accostato a diversi club europei.

Nonostante le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, però, nessuna società ha ancora deciso di affondare realmente il colpo.

Il Barcellona avrebbe effettuato soltanto un sondaggio esplorativo per comprendere la fattibilità dell’operazione, senza però avviare una vera trattativa.

Diversa la situazione relativa al Chelsea. Il club inglese era stato accostato in passato all’esterno juventino, ma al momento non sembrano esserci sviluppi concreti né un interesse tale da poter portare a un’offerta ufficiale.

La Juventus osserva gli sviluppi con serenità. Cambiaso viene considerato una pedina importante per il progetto tecnico e una sua eventuale cessione potrebbe essere presa in considerazione soltanto davanti a una proposta particolarmente vantaggiosa. Per ora, però, il giocatore resta al centro dei piani bianconeri, mentre il mercato continua a muoversi tra possibili entrate e situazioni ancora tutte da definire.