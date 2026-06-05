La Juventus insiste per Alexander Sorloth. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, Luciano Spalletti ha parlato direttamente con l’attaccante norvegese. Il tecnico di Certaldo ha apprezzato moltissimo il carattere di Sorloth e ha dato il suo ok alla dirigenza per procedere per il bomber scandinavo.

Si tratta di un passaggio importante nella strategia di mercato bianconera. Dopo settimane di valutazioni e sondaggi su diversi profili offensivi, la Juventus sembra aver individuato nel centravanti dell’Atletico Madrid uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto avanzato.

Spalletti, che avrà un peso significativo nelle scelte tecniche della prossima stagione, avrebbe ricevuto ottime impressioni dal colloquio con il giocatore, apprezzandone non solo le qualità sul campo ma anche la personalità e la mentalità.

La Juventus accelera per Sorloth

La Juventus sta lavorando per arrivare a Sorloth. La scorsa settimana la dirigenza bianconera è stata ad Oslo proprio per parlare con l’entourage del giocatore. La buona notizia è che l’Atletico Madrid è disposto a cedere il suo attaccante. Inoltre Sorloth ha un ingaggio sostenibile per la Juventus e dunque ci sono tutte le condizioni per provare ad andare avanti su questo fronte. Inoltre, Spalletti ha già dato il suo benestare e apprezza molto il giocatore norvegese.

Sono elementi che rendono l’operazione particolarmente interessante per il club bianconero. A differenza di altre trattative complicate sia dal punto di vista economico che da quello contrattuale, quella relativa a Sorloth appare oggi più percorribile. L’Atletico Madrid non considera il norvegese incedibile e questo potrebbe favorire l’apertura di una negoziazione concreta nelle prossime settimane.

La Juventus, dal canto suo, cerca un attaccante che possa garantire fisicità, presenza in area di rigore e capacità di lavorare per la squadra. Caratteristiche che Sorloth possiede e che si sposano bene con l’idea di calcio di Spalletti. Per questo motivo i contatti proseguono e la sensazione è che la società voglia capire rapidamente i margini dell’operazione per evitare inutili perdite di tempo.

Da Mandzukic a Sorloth: il precedente che fa sognare

L’ultima volta che la Juventus ha comprato un attaccante dell’Atletico Madrid era il 2015. In quell’occasione i bianconeri perdevano Carlos Tevez e per sostituirlo presero proprio Mario Mandzukic dai colchoneros. Adesso la speranza dei tifosi bianconeri è che Sorloth possa essere un colpo alla Mandzukic.

Il paragone nasce soprattutto per alcune caratteristiche comuni tra i due giocatori. Entrambi sono centravanti strutturati fisicamente, forti nel gioco aereo e capaci di sacrificarsi per il gruppo. Mandzukic, arrivato tra lo scetticismo generale, riuscì a diventare uno dei simboli della Juventus grazie alla sua grinta, ai gol pesanti e alla totale dedizione alla maglia.

Naturalmente ogni storia è diversa e Sorloth dovrà eventualmente scrivere la propria pagina in bianconero. Tuttavia il precedente del croato rappresenta un ricordo positivo per l’ambiente juventino. Ecco perché molti tifosi guardano con interesse all’operazione, sperando che l’attaccante norvegese possa ripercorrere le orme di uno dei giocatori più amati dell’ultimo decennio e diventare un punto di riferimento per il nuovo ciclo targato Spalletti.