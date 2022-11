La Juventus, in queste ore, si è allenata alla Continassa per preparare la gara contro l'Inter di domenica 6 novembre. Per questo match i bianconeri ritroveranno alcuni giocatori assenti finora, come Bremer e Di Maria. Ma anche Dusan Vlahovic starebbe facendo di tutto per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri: il centravanti vorrebbe essere in campo dal primo minuto e tutto lascia pensare che ce la possa fare. In tal caso Massimiliano Allegri avrebbe già in testa la coppia d'attacco da schierare contro l'Inter e sarebbe proprio formata da Dusan Vlahovic e Arek Milik.

La Juventus pensa al derby d'Italia

La Juventus, in questi giorni, è concentrata in vista della gara contro l'Inter. Per questo match Massimiliano Allegri potrà avere maggiori margini di scelta visto che recupererà alcuni giocatori. Rispetto al match di Champions League torneranno Danilo, Angel Di Maria, Gleison Bremer e probabilmente Dusan Vlahovic.

Inoltre, la Juventus potrà contare anche su Federico Chiesa che è tornato in campo nel secondo tempo della sfida col Psg e anche contro l'Inter potrebbe giocare uno spezzone di gara. Insomma, il tecnico livornese avrà la possibilità di cambiare le carte in tavola anche a gara in corso.

A quanto pare Allegri è orientato a presentare delle novità anche nella formazione titolare.

In particolare in difesa ci sarà il ritorno di Danilo e Gleison Bremer che giocheranno con Leonardo Bonucci in uno schieramento a tre. A centrocampo, invece, non dovrebbero esserci stravolgimenti e sulla destra agirà Juan Cuadrado, in mezzo dovrebbe esserci la conferma di Nicolò Fagioli insieme a Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, mentre a sinistra toccherà a Filip Kostic.

In attacco la certezza di Massimiliano Allegri sembra essere Milik e al suo fianco potrebbe tornare appunto Vlahovic.

Chiesa e Di Maria in panchina contro l'Inter

Per la gara contro l'Inter mister Massimiliano Allegri, in panchina, potrà contare su Angel Di Maria e Federico Chiesa. Entrambi saranno a disposizione per il derby d'Italia e la sensazione è che possano subentrare in campo a gara in corso, magari per la mezz'ora finale, in caso di bisogno.

Il loro recupero è comunque fondamentale per la Juventus in vista anche delle prossime due gare prima della sosta per il mondiale, contro Verona e Lazio, nelle quali i due giocatori potrebbero giocare uno spezzone di gara ancora più consistente.