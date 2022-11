L'Inter avrebbe cominciato a muoversi in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. Uno dei reparti che potrebbe subire delle modifiche è quello difensivo, sia al centro che sugli esterni, visti i tanti discorsi attualmente in sospeso tra giocatori che vorrebbero andare via per lo scarso minutaggio, come Robin Gosens, e altri che invece sono in scadenza di contratto. In entrata tra i nomi che sarebbero sondati dalla società nerazzurra ci sarebbe quello di Alex Sandro, che lascerà sicuramente la Juventus, bisogna solo vedere se a gennaio o a giugno.

Anche il Torino potrebbe fare qualcosa sul mercato a gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric. I granata stanno sondando qualche pista e tra queste ci sarebbe quella che porta a Szymon Zurkowski, che alla Fiorentina non sta trovando molto spazio e per questo potrebbe andare via a gennaio.

Inter su Alex Sandro

L'Inter sarebbe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato in vista delle prossime sessioni di calciomercato. A gennaio la società nerazzurra non vorrebbe fare pesanti investimenti e per questo motivo cercherà di sfruttare le occasioni che il mercato porrà. Tra queste potrebbe esserci quella che porta a Alex Sandro, pronto a lasciare la Juventus già a gennaio. Il laterale mancino è in scadenza di contratto a giugno, ma potrebbe dire addio con qualche mese di anticipo.

Negli ultimi mesi Massimiliano Allegri lo ha utilizzato anche nei tre di difesa, avendo risposte più positive rispetto a quando gioca largo a sinistra. E proprio per questo potrebbe sposarsi bene con il modo di giocare di Simone Inzaghi e nella sua difesa a tre.

Le due società potrebbero anche cominciare ad imbastire la trattativa nei prossimi giorni in vista di gennaio.

I bianconeri, infatti, avrebbero aperto alla cessione. Il club meneghino sarebbe pronto a formulare la propria offerta, mettendo sul piatto una cifra intorno ai 5 milioni di euro.

Torino su Zurkowski

Il Torino potrebbe fare qualcosa sul mercato a gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Ivan Juric. I granata hanno avuto un discreto rendimento e con maggiore continuità potrebbero anche sognare l'Europa.

Uno dei nomi che piacerebbe è quello di Szymon Zurkowski, Il centrocampista polacco non sta trovando molto spazio tra le fila della Fiorentina, che sarebbe pronta ad aprire alla sua cessione. Il giocatore ha fatto bene lo scorso anno a Empoli e rappresenterebbe un'ottima soluzione sia in mezzo al campo, sia sulla trequarti. Le due società potrebbero intavolare uno scambio alla pari inserendo nell'affare il cartellino di Sasa Lukic, qualora quest'ultimo dovesse continuare a non rinnovare il contratto con il Toro, attualmente in scadenza a giugno 2024.