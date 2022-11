La Juventus è attesa da tre match impegnativi prima della pausa mondiale. Inter, Verona e Lazio ci diranno molto delle ambizioni della squadra bianconera, che cercherà di migliorare l'attuale classifica in campionato. Attualmente è a -10 dal primo posto del Napoli e se dovessero arrivare tre vittorie potrebbe recuperare punti dalle squadre che la precedono. I mesi di novembre e dicembre potrebbero essere molto utili anche per lavorare sul mercato, con gennaio che potrebbe regalare acquisti soprattutto in difesa. Si parla del possibile arrivo di un centrale di difesa ma anche di terzini in previsioni delle possibili partenze di Alex Sandro e Cuadrado, entrambi in scadenza di contratto a giugno.

I nomi su cui starebbe lavorando la Juventus sono Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Alvaro Odriozola, il terzino del Real Madrid in questa stagione non ha disputato nessuna partita con Carlo Ancelotti che lo considera una riserva. Lo stesso si può dire per un altro giocatore della società spagnola, Eden Hazard, che di recente avrebbe avuto la possibilità si giocare il match di Champions League contro il Celtic. Il belga però non ha giocato per problemi fisici, in tanti però hanno visto una volontà del giocatore di non rischiare eventuali infortuni prima del mondiale. Hazard potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio, la Juventus sarebbe una delle società che lo acquisterebbe in prestito.

Il giocatore Hazard potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Eden Hazard a gennaio. Il belga è considerato una riserva dal Real Madrid dopo che negli ultimi mesi sono cresciuti in maniera importante giocatori come Vinicius Junior e Rodrygo, senza contare Asensio e Valverde, che il tecnico schiera non solo a centrocampo ma anche come punta di fascia del 4-3-3.

La società spagnola potrebbe lasciarlo partire in prestito, il problema è rappresentato dall'ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione che non agevola un suo eventuale arrivo a Torino. Di certo sarebbe un acquisto di qualità come dimostrato nelle sue stagioni al Chelsea. Prestazioni che però non ha garantito dal suo arrivo al Real Madrid, un eventuale prestito potrebbe essere gradito anche alla società spagnola che avrebbe la possibilità di rivalutare il suo cartellino ed eventualmente cederlo nel Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un mercato importante a gennaio anche se i rinforzi di qualità potrebbero arrivare soprattutto a giugno. A tal riguardo la società bianconera valuta l'acquisto del giocatore Sergej Milinkovic-Savic, in scadenza di contratto con la Lazio a giugno 2024 e che ha una valutazione di mercato di circa 60 milioni di euro.