Il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes ha parlato dei sedicesimi di Europa League, affermando di non temere nessun avversario per i sorteggi che andranno in scena lunedì 7 novembre. Anche il tecnico dei "Red Devils" Ten Hag ha rilasciato delle dichiarazioni nel post partita di ieri, 3 novembre, contro la Real Sociedad, confessando di vedere dei problemi nel reparto offensivo della sua squadra.

Bruno Fernandes sfida le avversarie dell'Europa League: 'Giocare i sedicesimi non è un problema siamo pronti a giocare ovunque'

Il Manchester United si è presentato quest'anno in Europa League come una delle squadre maggiormente attrezzate per la vittoria finale del titolo.

Nonostante la compagine inglese abbia goduto sin dal principio del favore dei pronostici, la partita di ieri con la Real Sociedad ha regalato agli uomini di Ten Hag un secondo posto nella graduatoria del girone che costringerà la formazione britannica a giocarsi i sedicesimi di finale contro una delle 8 squadre che scenderanno dalla Champions League. Tra queste, si annoverano club di tutto rispetto come Juventus, Ajax e Barcellona, formazioni che potenzialmente potrebbe pescare proprio il Manchester United ma che non spaventano Bruno Fernandes.

Il centrocampista portoghese dei "Red Devils" in occasione del post gara di ieri sera contro la Real Sociedad, ha voluto infatti lanciare la sfida alla possibile avversaria che verrà pescata dall'urna lunedì 7 novembre nel sorteggio dei Playoff di Europa League: "Essere arrivati secondi?

Non è un problema. Noi siamo contenti di fare quel tipo di partite, siamo pronti a giocare ovunque, siamo pronti a tutti. Il nostro obiettivo principale però deve essere il campionato. Dobbiamo sfruttare il momento e continuare a vincere, già domenica contro l’Aston Villa”. Secondo le parole di Bruno Fernandes quindi, il Manchester United sarebbe pronto ad affrontare chiunque e vista la forza del club, la stessa Juventus dovrebbe augurarsi un sorteggio che eviti proprio gli inglesi, non solo per la forza della squadra guidata da Ten Hag ma anche per evitare un incrocio che potrebbe destare nuovi stimoli a un ex di lusso, Cristiano Ronaldo.

Ten Hag vuole più gol dal suo Manchester: 'Abbiamo bisogno di opzioni in attacco. Abbiamo dei problemi in quel reparto'

Anche il tecnico del Manchester United Ten Hag si è espresso ai margini della vittoria ottenuta contro la Real Sociedad. Il manager olandese, piuttosto che parlare dei sedicesimi di Europa League, si è concentrato sui problemi realizzativi della sua squadra, affermando quanto segue: "Abbiamo bisogno di opzioni in attacco.

Abbiamo dei problemi in quel reparto. Abbiamo vinto con un clean sheet. Abbiamo creato delle chance importanti, ma è mancato qualcosa sul fronte d'attacco. Dobbiamo lavorare su questo, per segnare più gol".