Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per rinforzare l'organico già nella sessione invernale, così da poter continuare la scalata in campionato e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League.

Milan, forte interesse per Moukoko del Dortmund

Viste le prestazioni non sempre convincenti di Origi, il Milan starebbe valutando l'arrivo di un altro attaccante che possa completare il reparto offensivo a disposizione di Pioli e dare così anche una nuova alternativa al tecnico rossonero.

Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Youssufa Moukoko, talentuoso attaccante camerunese che ha conquistato il calcio internazionale con maglia del Borussia Dortmund. Il gioiello classe 2004 ha già varie presenze in Champions League e giocherà il Mondiale con il Cameroon, così da potersi confrontare anche in una competizione così importante.

Nonostante un ruolo fondamentale, la sua avventura al Borussia Dortmund sarebbe ai titoli di coda visto il contratto in scadenza nel 2023 e la volontà di non rinnovarlo. Il club tedesco potrebbe decidere di cederlo già a gennaio per non perderlo a parametro zero in estate. Secondo le ultime notizie di mercato, il Diavolo starebbe seriamente valutando questo profilo per la sessione invernale e sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro per convincere il Borussia a cedere il suo gioiello.

Oltre Moukoko, il Milan tiene sempre sotto osservazione il profilo di Armando Broja. Un'operazione che sembrerebbe complicata per gennaio, vista la volontà del Chelsea di tenere il centravanti fino al termine della stagione.

Milan, idea Cuadrado per l'estate

Non solo acquisti per il mercato di gennaio. Il Milan lavora anche per la prossima campagna estiva con l'obiettivo di completare l'organico a disposizione di Pioli.

Visti i ripetuti infortuni di Florenzi e il poco spazio per Dest che potrebbe non esser riscattato dal Barcellona, la dirigenza rossonera starebbe valutando l'acquisto di un nuovo terzino destro che possa essere una valida alternativa a Davide Calabria. Il Diavolo vorrebbe acquistare un profilo di grande caratura internazionale e per questo starebbe valutando l'opzione Juan Cuadrado, esterno colombiano che dovrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione visto il contratto in scadenza nel 2023.

Secondo le ultime notizie, il Diavolo vorrebbe approfittare di questa situazione ed accaparrarsi le prestazioni dell'esterno colombiano in estate a parametro zero. Sarebbe infatti proprio un contratto biennale per convincere l'ex Udinese, Lecce e Fiorentina a sposare il progetto rossonero.