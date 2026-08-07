Capitolo cessioni in casa Juventus. Oltre ad acquisti importanti come quelli di Kolo Muani ed Alajbegovic, la dirigenza bianconera è pronta ad effettuare delle cessioni così da reinvestire il denaro e completare l'organico a disposizione di Luciano Spalletti. Uno dei calciatori che potrebbe lasciare Torino è Teun Koopmeiners, finito nel mirino di diverse squadre come il Newcastle.

Non solo il Napoli, anche il Newcastle su Koopmeiners

I Magpies vanno ad aggiungersi al Napoli di Massimiliano Allegri nella corsa all'ex Atalanta. L'olandese non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista con la maglia bianconera e per questo il suo futuro è tutt'altro che scritto.

La Juve è pronta a prendere in considerazione delle offerte attorno ai 30 milioni di euro ed il Newcastle starebbe valutando di intavolare una trattativa concreta. Il club inglese è infatti alla ricerca del sostituto di Sandro Tonali e potrebbe puntare proprio sul centrocampista bianconero. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o già ben avviata ma di un'idea e sondaggio che potrebbe prendere corpo in questo ultimo mese di calciomercato.

Oltre Koopmeiners, anche Fabio Miretti potrebbe lasciare Torino. Sul centrocampista classe 2003 ci sarebbe un'interesse della Lazio che lo avrebbe opzionato come elemento giusto per rinforzare la mediana a disposizione di Gennaro Gattuso. Come per Koop, la Juve non fa sconti nemmeno per Miretti, la cui valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

Infine, situazione Nico Gonzalez. L'argentino potrebbe lasciare il club bianconero e rientrare in uno scambio con Davide Frattesi, vista la necessità dell'Inter di acquistare un nuovo esterno per il 3-5-2 di Chivu dopo la partenza di Dumfries.

Juve, Suzuki ad un passo dal Paris Saint Germain. Vicario resta in pole

Uno degli snodi cruciali del calciomercato della Juventus è rappresentato dall'acquisto di un nuovo estremo difensore viste le prestazioni non sempre convincenti di Michele Di Gregorio che potrebbe lasciare Torino. La dirigenza bianconera deve però fare i conti con le difficoltà del mercato e con la concorrenza dei top club europei. Dopo il "Dibu" Martinez, la Vecchia Signora è pronta a dire addio anche a Zion Suzuki, ormai ad un passo dal Paris Saint Germain.

Il club parigino è pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 30 milioni di euro per convincere il Parma e battere la concorrenza dei bianconeri.

Per questo, la Juve è pronta a fiondarsi su Gugliemo Vicario che resta uno dei candidati principali. Il portiere italiano è ormai fuori dal progetto del Tottenham e la sua valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Non tramonta la canididatura di Vanja Milinkovic-Savic che potrebbe lasciare il Napoli; gli azzurri vorrebbero confermare Meret e provare successivamente ad imbastire una trattativa con l'Atletico per Juan Musso.