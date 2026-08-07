Gleison Bremer è sempre più vicino alla permanenza in bianconero. Il centrale brasiliano resta un punto della retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti, nonostante la volontà di acquistare un nuovo centrale. Intanto, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Fabio Miretti per puntellare il centrocampo.

Bremer verso la conferma, Lucumì prima scelta per rinforzare la difesa

Bremer resta il faro della Juventus. Nonostante interessi provenienti dalla Premier ed un sondaggio effettuato dal Bayern Monaco, il difensore centrale continuerà il suo percorso in quel di Torino.

La volontà del calciatore è quella di vincere con la maglia della Vecchia Signora, conquistare la qualificazione alla prossima edizione della Champions ed essere tra i grandi protagonista della prossima stagione. Per Luciano Spalletti è una conferma fondamentale vista la grande importante del classe 97 sia dentro che fuori dal campo. La sua leadership e personalità sono gli occhi di tutti ed il suo contributo potrebbe risultare fondamentale per raggiungere obiettivi importanti.

La conferma di Bremer non è però legata all'arrivo di un nuovo difensore centrale vista la volontà della dirigenza di completare il pacchetto arretrato. L'obiettivo numero uno resta Jhon Lucumì che vorrebbe lasciare Bologna per provare una nuova esperienza in un top club.

La Juve avrebbe messo sul piatto il cartellino di Cabal più una cifra attorno ai 15 milioni di euro per sbloccare la trattativa.

La Lazio monitora Miretti per la mediana

In questo ultimo mese di calciomercato, il reparto che potrebbe subire le maggiori modifiche è il centrocampo. Infatti, sono diversi i calciatori che potrebbero lasciare la Juventus e tra questi c'è anche Fabio Miretti, finito nel mirino della Lazio di Gennaro Gattuso. Il centrocampista italiano classe 2003 sarebbe il profilo ideale per completare la mediana biancoceleste. Il club di Claudio Lotito ha però bisogno di effettuare qualche cessione per poi dare l'assalto definitivo vista la volontà della Vecchia Signora di cedere il centrocampista per una cifra attorno ai 15 milioni di euro e soltanto a titolo definitivo.

Altro centrocampista che potrebbe lasciare Torino è Teun Koopmeiners. L'olandese non è riuscito a soddisfare le attese e di fronte ad un'offerta vicina ai 30 milioni, il club bianconero potrebbe prendere in considerazione la cessione. Sull'ex Atalanta, resta vigile il Napoli in caso di cessione di Anguissa. Chi invece potrebbe far parte del progetto Spalletti è Douglas Luiz, che dopo aver rifiutato l'Everton, vuole convincere il tecnico di Certaldo così da essere una pedina importante nelle sue rotazioni.