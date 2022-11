Uno dei giocatori dell'Inter che ha spiccato con le sue prestazioni in questa prima parte della stagione, nonostante il rendimento di squadra sia stato altalenante in campionato, è stato sicuramente Hakan Calhanoglu. Il turco è ormai una certezza all'interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e, oltre a giocare come mezzala, quest'anno ha dimostrato di poter ricoprire anche il ruolo di regista, come alternativa a Marcelo Brozovic, pur con caratteristiche diverse. Il giocatore ha impressionato per costanza anche e proprio per questo avrebbe attirato l'attenzione di diversi top club europei.

Un altro giocatore che potrebbe infiammare le prossime sessioni di Calciomercato è Rafael Leao. L'attaccante portoghese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e le trattative per il rinnovo non sembrano decollare. Proprio per questo sarebbe pronto a inserirsi il Real Madrid, su indicazione soprattutto di Carlo Ancelotti, che ha chiesto un rinforzo di livello per il reparto avanzato.

Calhanoglu via a una condizione

Il rendimento di Hakan Calhanoglu all'Inter è stato sicuramente positivo in questi mesi. Il fantasista turco, arrivato a parametro zero nell'estate 2021 per sostituire Eriksen, anche quest'anno sta dando un contributo importante e ha realizzato due gol in campionato, con quattro assist all'attivo, e una rete in Champions League contro il Barcellona.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti quelli di Premier League, ma anche in Ligue 1. Newcastle e Paris Saint Germain sono solo le ultime in ordine di tempo, che si accodano a Tottenham e Manchester United.

Simone Inzaghi sarebbe pronto ad avallare la sua cessione ma ad una sola condizione, che venga preso il sostituto indicato da lui.

E il nome fatto dal tecnico piacentino sarebbe sempre quello di Luis Alberto, che alla Lazio ormai sembra essere sempre più ai margini. Inoltre, l'Inter con Calhanoglu potrebbe realizzare una cospicua plusvalenza visto che non lo cederà per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro.

Real Madrid su Leao

La trattativa per il rinnovo di contratto tra il Milan e Rafael Leao continua a non decollare e proprio per questo motivo la permanenza dell'attaccante portoghese è tutt'altro che scontato.

Negli ultimi giorni si sarebbe fatto sotto il Real Madrid, che che vorrebbe accaparrarsi le sue prestazioni, su indicazione di Carlo Ancelotti. I Blancos, infatti, sarebbero pronti a mettere sul piatto un ingaggio da quasi 10 milioni di euro a stagione, ben superiore ai 6 milioni proposti dalla società rossonera. Da capire, poi, quanto sarà disposto a pagare il club spagnolo per il suo cartellino, che i rossoneri valutano non meno di 100 milioni di euro.