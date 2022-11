Domenica sera alle ore 20:45 andrà in scena il derby d'Italia Juventus-Inter, una gara sempre sentita data la rivalità tra le due compagini ed arricchita quest'anno di ulteriori significati dato che entrambe le squadre stanno risalendo in classifica dopo un inizio troppo altalenante.

Nelle scorse ore, sulla sponda bianconera, hanno parlato del match due pedine fondamentali per Massimiliano Allegri, Danilo e Adrien Rabiot.

Juventus, Danilo prepara la sfida di domenica sera con l'Inter: "Quest'anno le cose potrebbero andare in maniera diversa"

La prossima giornata di Serie A sarà la tredicesima e porterà in cartello diversi big match (Atalanta vs Napoli e Roma vs Lazio), su tutti quello che vedrà a confronto Juventus ed Inter che chiuderà il programma del turno.

L'attesa è già spasmodica per entrambi i club, ecco che anche i rispettivi calciatori stanno iniziando a dar vita ad una contesa 'mediatica'. Se nei giorni scorsi avevano parlato alcuni elementi della compagine nerazzurra come Stefan De Vrij e Matteo Darmian, ora è il turno dei bianconeri.

Nelle scorse ore infatti, Danilo, uno dei pupilli di Massimiliano Allegri, è stato intervistato ai microfoni di Dazn. Il centrale difensivo brasiliano ha così analizzato il match che si disputerà all'Allianz Stadium, ripercorrendo alcuni momenti della sfida che lo scorso anno vide l'Inter prevalere sulla Juventus con il risultato di 0 a 1: "Giocando alla Juventus non riesco a dire, dopo una sconfitta, che è stata una delle migliori prestazioni della passata stagione.

Loro hanno segnato, noi no, e per noi quei 3 punti sarebbero stati importantissimi in ottica campionato. Credo che quest’anno le cose possano andare in modo diverso. Gli portiamo rispetto, ma io penso che noi stiamo tornando a fare bene le cose". Danilo ha poi parlato del suo compagno di squadra Paul Pogba, affermando come il francese si senta a casa alla Juventus e sottolineando come la sua assenza pesi per tutta la rosa bianconera.

Infine il difensore brasiliano, rispondendo a qualche curiosità, ha premiato Neyamr come l'avversario più complicato da marcare.

Juventus-Inter, Rabiot: "Con il PSG abbiamo giocato una buona partita, con l'Inter servirà questo atteggiamento"

Oltre a Danilo, di Juventus-Inter ha parlato anche Adrien Rabiot. Il centrocampista francese a cavallo della sconfitta rimediata dai bianconeri contro il PSG, ha così sfruttato l'occasione per caricare la squadra in vista del big match di domenica: "Con il PSG è stata una buona partita per preparare quella contro l'Inter.

Con questo atteggiamento possiamo vincere con le grandi squadre. Il coraggio e la concentrazione di ieri sera non c'è stato in altre gare, è difficile spiegare il perchè. Importante aver dimostrato qualcosa ieri sera, e dobbiamo farlo anche domenica". Rabiot ha poi commentato anche il rientro di Federico Chiesa con la Juventus, affermando di essere molto contento per averlo rivisto in campo.