La Juventus il prossimo 4 gennaio, alla ripresa del campionato di Serie A, affronterà la Cremonese e per questa sfida rischia di avere alcune assenze.

Orma è già certa l'assenza di Paul Pogba, ma mister Allegri rischia di dover far a meno anche di Dusan Vlahovic, Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado. L'attaccante serbo è alle prese con la pubalgia e non ci sarebbe ancora una data per il suo rientro. Stando a quanto afferma la Gazzetta dello Sport, il centravanti rischierebbe di dover saltare le gare contro la Cremonese, l'Udinese e il Napoli.

Vlahovic ancora fermo ai box

Dusan Vlahovic, in questi giorni, sta seguendo un programma personalizzato: salterà la gara del 4 gennaio contro la Cremonese, ma per lui ci sarebbe il rischio di non scendere in campo nemmeno per i match contro Udinese e Napoli. Ormai dallo scorso 25 ottobre. Vlahovic non riesce a ristabilirsi al meglio dalla pubalgia che ha condizionato anche il suo percorso al mondiale.

Inoltre, qualora dovesse rimettersi dal problema fisico, il serbo dovrà poi anche ritrovare una perfetta forma fisica. Dunque per le prossime partite il fulcro dell'attacco dei bianconeri saranno Moise Kean e Arkadiusz Milik.

La buona notizia per Massimiliano Allegri è il recupero di Federico Chiesa, che sarà una carta in più da poter impiegare in attacco dal mese di gennaio.

Per tornare al top della forma, il numero 7 juventino non ha preso parte alla gara amichevole contro lo Standard Liegi di questo 30 dicembre per restare alla Continassa a lavorare ed essere al meglio per la gara contro la Cremonese.

Un'altra soluzione importante per la Juventus sarà il rientro a pieno regime di Angel Di Maria.

Ma anche "El Fideo" molto probabilmente salterà la sfida contro la Cremonese, visto che non tornerà a Torino fino al 2 gennaio, ossia 48 ore prima del match contro i lombardi.

Lavoro personalizzato anche per Pogba e Cuadrado

La Juventus, per la ripresa del campionato, non dovrebbe avere a disposizione neanche Paul Pogba e Juan Cuadrado.

Il primo sta recuperando dopo l'operazione al ginocchio e spera di tornare tra i convocati almeno per la gara del 13 gennaio contro il Napoli. Il transalpino ha ripreso a correre in campo, anche se ancora non ha toccato il pallone. Il laterale destro colombiano, invece, dovrebbe tornare per la partita contro l'Udinese. I due giocatori quindi, nel frattempo, stanno portando avanti un lavoro personalizzato.